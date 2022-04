Dette har du ikke lov til å gjøre på de røde dagene

Påsken består av en rekke helligdager og for mange av oss kan være fristende å bruke fridagene på utearbeid.

Vi skulle så gjerne bare fjernet noen greier med motorsaga, klippet hekken med den elektriske hekkesaksa eller kanskje fjernet snøen i hytteoppkjørselen med snøfreseren.

Så kommer den sure naboen og truer med å tilkalle politiet, fordi du forstyrrer helligdagsfreden.

Kan han det?

Det korte svaret er ja.

Ikke lov å bråke

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

Det står det i lovens paragraf 1 om forstyrrelse av helligdagens fred.

Det betyr at man skal passe på å ikke forstyrre naboer og andre rundt seg på helligdager.

– Er det noe som forstyrrer allmennheten, i form av støy og bråk, så er det per definisjon ikke tillatt.

Det sier Roger Mogstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

I Trøndelag mottok politiet tre klager på forstyrrelse av helligdagsfreden på skjærtorsdag. Det gjaldt byggearbeid på et anleggsområde, et firma som satte opp et stillas på en blokk og noen som drev med skogsopprydning.

– Det reageres mest på støyende arbeid, sier Mogstad.

I alle tilfellene dro politiet ut og ba personene om å avslutte arbeidet.

Husbygging som medfører støy skal ikke utføres på helligdager, i henhold til loven. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Ståle Frafjord / NRK

Kan få forelegg

Det er etter loven forbudt å støye på helligdager fra 00–24. I tillegg skal det være helligdagsfred etter klokken 16.00 på påskeaften, pinseaften og julaften.

Dermed bør du tenke deg om to ganger før du starter plenklipperen eller snøfreseren på helligdager.

– Man kan bli anmeldt og kan få et forelegg for det i ettertid, sier Mogstad.

Dette sier loven om helligdagsfreden Ekspandér faktaboks På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. Denne paragrafen har flere unntaksbestemmelser.

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16. Denne paragrafen har flere unntaksbestemmelser.

Operasjonslederen beroliger med å si at klagesakene politiet fikk på skjærtorsdag, kun endte med at de ba bråkmakerne om å avslutte arbeidet.

– Men det blir en vurdering i hvert tilfelle, sier Mogstad.

Snøfreseren kan med fordel få bli stående på helligdager. Foto: May Bente Støyva Øygarden

Lite klager på festbråk

Selv om loven omfatter alle typer bråk, sier operasjonslederen at politiet får inn få klager på festbråk og afterski-bråk i påsken.

– Maskinelt arbeid irriterer nok mer enn en høylytt fest, sier han.

Operasjonslederen sier politiet får inn mange typer klager på forstyrrelser av helligdagsfreden.

– Noen ganger er det storm i vannglass og andre ganger er det helt reelt, avslutter han.