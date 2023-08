Den norske filmfestivalen er godt i gang og det er duket for høydepunktet, nemlig Amandaprisen. Det skal deles ut priser i 19 kategorier, i tillegg til at Æres-Amanda, Gullklapper og Folkets Amanda deles ut.

Ellos eatnu – La elva leve er den mest nominerte filmen med åtte nominasjoner. Like bak følger Krigsseileren med syv nominasjoner.

Kristine Kujath Thorp og Pål Sverre Hagen er nominert til beste kvinnelige og mannlige skuespiller for tredje året på rad. I år nomineres de for sine roller i Syk pike og Krigsseileren.

Dette er de nominerte til Amandaprisen 2023 Ekspander/minimer faktaboks Beste kostyme Stefanie Bieker for Krigsseileren

Miriam Lien for Munch

Nell Knudsen for Ellos eatnu – La elva leve Beste sminke Izzi Galindo og Dimitra Drakopoulou for Syk pike

Maria Bjørnnes Hermansen for Munch

Maria Bjørnnes Hermansen for Forbannelsen Beste scenografi/produksjonsdesign Lise Hillkirk Olimb for Forbannelsen

Merete Bostrøm for Kampen om Narvik

Ragnhild Juliane Sletta og Cecilie de Lange for Ellos eatnu – La elva leve Beste kortfilm Superdupermegagigasingel (Regi: Håkon Anton Olavsen, Produsent: Louise Beyer)

Havnesjefen (Regi: Mia Ludvigsen Henriksen og Konrad Hjemli)

Komplikasjoner (Regi og prod.: Ivar Aase) Beste foto John-Erling Holmenes Fredriksen for Kampen om Narvik

Sturla Brandth Grøvlen for Krigsseileren

Oskar Dahlsbakken for Forbannelsen Beste visuelle effekter Arne Kaupang, Varg Studios, Stardust Effects, Storyline Studios, Gimpville og Storm Studios for Kampen om Narvik

Jean-Michel Boublil for Krigsseileren

Lars Erik Hansen for Vikingulven Beste klipp Kristoffer Borgli for Syk pike

Wibecke Rønseth, medklippere Frida Michaelsen, Odin Norum Kvistad og Sophie Hesselberg for Ellos eatnu – La elva leve

Thomas Grotmol for Thomas mot Thomas Beste lyddesign Matias Frøystad for Storm

Espen Rønning og Bent Holm for Kampen om Narvik

Tormod Ringnes og Svein-Ketil Bjøntegård for Forbannelsen Beste originalmusikk Kåre Christoffer Vestrheim for Titina

Elina Waage Mikalsen, Evelina Petrova, Viktor Bomstad, Franciska Seifert Eliassen og Matias Frøystad for Den siste våren

Ola Fløttum og Pessi Levanto for Ellos eatnu – La elva leve Beste mannlige birolle Leon Tobias Slettbakk for Krigsseileren

Gard Emil Elvenes for Ellos eatnu – La elva leve

Henrik Rafaelsen for Natt Beste kvinnelige birolle Ane Skumsvoll for Storm

Anna Filippa Hjarne for Forbannelsen

Ine Marie Wilmann for Krigsseileren Beste dokumentarfilm Brødrene Johansen (Regi og produsent: Trude Berge Ottersen)

Kodenavn: Nagasaki (Regi: Fredrik S. Hana, Produsent: Gunhild Oddsen, Co-prod: Elin Sander)

Den siste filmen (Regi og produsenter: Olaug Spissøy Kyvik og Karianne Førland Vennerød) Beste manus Kristoffer Borgli for Syk pike

Ole Giæver for Ellos eatnu – La elva leve

Justyna Bilik, Gjermund Gisvold og Radosław Paczocha for Norwegian Dream Beste utenlandske kinofilm The Banshees of Inisherin (Regi: Martin McDonagh, Distr.: The Walt Disney Company Nordic)

Close (Regi: Lukas Dhont, Distr.: Arthaus)

Triangle of Sadness (Regi: Ruben Östlund, Distr.: SF Norge) Beste regi Ole Giæver for Ellos eatnu – La elva leve

Franciska Seifert Eliassen for Den siste våren

Leiv Igor Devold for Norwegian Dream Beste mannlige skuespiller Kristoffer Joner for Krigsseileren

Pål Sverre Hagen for Krigsseileren

Hubert Miłkowski for Norwegian Dream Beste kvinnelige skuespiller Kristine Kujath Thorp for Syk pike

Ruby Dagnall for Den siste våren

Kristine Hartgen for Kampen om Narvik Beste barnefilm Dancing Queen (Regi: Aurora Gossé, Produsent: Thomas Robsahm)

Titina (Regi: Kajsa Næss, Produsent: Tonje Skar Reiersen og Lise Fearnley)

Folk og røvere i Kardemomme by (Regi: Rasmus A. Sivertsen, Produsent: Heidi Palm Sandberg og Åshild Ramborg) Beste norske kinofilm Ellos eatnu – La elva leve (Regi: Ole Giæver, Produsent: Maria Ekerhovd)

Syk pike (Regi: Kristoffer Borgli, Produsent: Andrea Berentsen Ottmar og Dyveke Bjørkly Graver)

Den siste våren (Regi og produsent: Franciska Seifert Eliassen) I tillegg skal prisene Æres-Amanda, Gullklapper og Folkets Amanda deles ut.

Beste kvinnelige birolle

Ine Marie Wilmann vant prisen for beste kvinnelige birolle for Krigsseileren. De to andre nominerte var Ane Skumsvoll for Storm og Anna Filippa Hjarne for Forbannelsen.

– Innimellom så får man lov til å være med på å lage noe som føles litt viktigere enn andre ting, sa Wilmann da hun takket for prisen.

BESTE KVINNELIGE BIROLLE: Ine Marie Willmann vant prisen som beste kvinnelige birolle. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Beste mannlige birolle

Prisen for beste mannlige birolle går til Gard Emil for Ellos eatnu – La elva leve. De andre nominerte var Leon Tobias Slettbakk for Krigsseileren og Henrik Rafaelsen for Natt.

Beste dokumentarfilm

Prisen for beste dokumentarfilm går til Brødrene Johansen. Kodenavn: Nagasaki og Den siste filmen var de to andre nominerte.

Beste kortfilm

Kortfilmen Superdupermegagigasingel vant denne kategorien. I tillegg var Havnesjefen og Komplikasjoner nominert.

Beste manus

Prisen for beste manus gikk til Kristoffer Borgli for Syk pike. Ole Giæver ble nominert for Ellos eatnu – La elva leve, mens Justyna Bilik, Gjermund Gisvold og Radosław Paczocha ble nominert for Norwegian Dream.

Beste scenografi/produksjonsdesign

Vinneren er Lise Hillkirk Olimb for Forbannelsen. De andre nominerte var Merete Bostrøm for Kampen om Narvik og Ragnhild Juliane Sletta og Cecilie de Lange for Ellos eatnu – La elva leve

Beste barnefilm

Dancing Queen vant prisen for beste barnefilm. De andre nominerte var Titina og Folk og røvere i Kardemomme by.

Her får Ingar Helge Gimle og Ine Marie Wilmann hver sin stein på Walk of Fame Du trenger javascript for å se video.