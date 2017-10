Dette er Rudolf – en rein i fåreklær

Da bøndene på Storli gård i Oppdal sanket sauene sine fra fjellbeite i høst, fikk de seg en skikkelig overraskelse. Men på lasset var en reinsdyrkalv som virker fast bestemt på at han er en naturlig del av saueflokken.

– Han har sikkert mistet moren sin. Den ene søya vår mistet lammene sine, og nå har hun adoptert reinsdyrkalven, sier Wenche Storli.

Wenche Storli og datteren Heidi synes det er gøy å ha et reinsdyr på sauebeitet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Hun gir ham melk, og han er helt avhengig av henne. De sover tett inntil hverandre om natta. De er ganske søte, naturen er flott, smiler sauebonden.

– Gøy og rart

Datteren Heidi synes det er stor stas å ha et reinsdyr på beitet. Hun har gitt kalven navn, og det ble selvsagt:

– Rudolf!

– Det er litt rart at vi har et reinsdyr sammen med sauene. Men det er gøy også, sier seksåringen.

Han er fremdeles litt sky reinskalven som de siste ukene har vært en selverklært del av saueflokken. Men han liker også å tøffe seg litt, forteller Storli.

– Han er litt fjortis, ler hun.

– Han fyker omkring. Men om ettermiddagen er han veldig opptatt av å finne «moren», sier Storli.

Rudolf er tamrein. Eierne er varslet om hvor han er, og at han tilsynelatende tror han er en sau.

– De kommer og henter ham etter hvert, sier Storli.

Reinsdyret Rudolf stortrives sammen med sauene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Finner erstatning

Professor Bjarne Olai Braastad på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er ekspert på dyrs atferd. Han sier at det ikke er uvanlig at forskjellige dyrearter slår seg sammen.

– Det kan være hunder og katter, katter og hester og mye annet forskjellig. Vi har eksempler på hunder som tar til seg rådyrkalver og ammer dem, sier han.

Braastad synes historien fra Oppdal er morsom.

– Dette sier litt om overlevelsesmekanismen som også dyrene har. Finner de ikke sin egen mor, finner de en erstatning.

– Søyer vil normalt avvise fremmede lam etter at det har gått en stund. Så her kan det tyde på at det er en søye som ikke har lam i det hele tatt, sier Braastad.