Dette er Rosenborgs nye midtbanespiller

Svensken ble presentert for Lerkendal-publikummet i forkant av lørdagens hjemmemøte med Sandefjord.

Levi har signert en 4,5-årskontrakt med Rosenborg.

Ikke vanskelig valg

– Jeg tror Rosenborg og 4-3-3 passer meg veldig bra. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av både Stig Inge (Bjørnebye) og Kåre (Ingebrigtsen). Til slutt var det ikke et så vanskelig valg, skal jeg være ærlig. Etter at vi hadde møttes de første par gangene så kjente jeg nesten med en gang at det er her jeg vil være. All respekt til de andre klubbene, sier svensken til RBK.no.

– Jeg spilte et halvår med Rade Prica i Landskrona. Han sa til meg; «får du sjansen, så grip den». Han hyllet klubben på alle sett og vis. Det er en stor ære for meg å signere i dag, sier Levi.

Svensken forteller at han gleder seg stort til å spille foran trønderpublikummet.

– Jeg kommer til å nyte hvert sekund å spille foran Kjernen, Norges beste fotballfans, sier 21-åringen.

U21-spiller

Midtbanespilleren har spilt 11 kamper for Östers IF på nivå to i Sverige denne sesongen. I disse kampene har han stått for fem scoringer og to målgivende, ifølge fotbolldirekt.se, som tidligere denne uken skrev at Levi nærmet seg en overgang til Rosenborg.

Fotbollsdirekt hevder også at Allsvenskan-klubben Hammarby har vært ute etter 21-åringens signatur, og at de for noen uker siden la inn et bud på to millioner kroner.

– Det er et viktig signal at han velger å komme til oss, sa Stig Inge Bjørnebye etter at svensken var presentert lørdag ettermiddag.

Levi ble tidligere sommer tatt ut til den svenske U21-landslagstroppen.

Rosenborgs nyervervelse er halvt italiensk, da hans far er fra Italia. 21-åringen vil kjempe om en plass på trøndernes midtbane. Der får han tøff konkurranse: Hittil i år har både Mike Jensen, Anders Konradsen, Marius Lundemo og Matthías Vilhjálmsson bekledd midtbaneroller i trener Kåre Ingebrigtsens 4-3-3-system.