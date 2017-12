Dette er rekordmannens tre mål for sesongen

Moen løp nylig maraton på 2.05.48. Det er den sterkeste maraton-tiden gjennom tidene av en europeisk løper og den beste noen gang av en ikke-afrikaner.

Nå er han hjemme i Trondheim på juleferie, men forberedelsene til 2018 er snart i gang.

Sondre Nordstad Moen satte ny europarekord i maraton. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg har tre store mål for neste år. Først er det VM i halvmaraton 24. mars i Valencia, så er det 10.000 meter under Bislett Games 7. juni der målet er norgesrekorden, og til slutt EM i august der jeg skal løpe maraton og kanskje 10.000 meter, forteller Sondre Nordstad Moen.

Tror på rekord

Norgesrekorden på 10.000 er det Are Nakkim som har på 27.32,52 fra 1990.

– Den tror jeg Sondre tar i løpet av 2018, sier Jack Waitz som kjenner han godt gjennom mange år i Sportsklubben Vidar.

Jack Waitz tror Sondre Nordstad Moen tar rekorden på 10.000 meter i løpet av neste sesong. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg tror det er lurt av han å satse litt på 10.000 meter i tillegg til maraton. Treninga er mye det samme, og det er viktig å ha andre mål enn to maratonløp i løpet av sesongen, sier Waitz, som tror Moen godt kan løpe ned mot 2.04, 2.03 på maraton.

– Hans karriere er blitt forsinket på grunn av skader, men potensialet er stort, mener han.

Han får støtte av NRKs kommentator Jann Post.

– Jeg ser ingen grunn til at framgangen skal stoppe nå for Sondre Norstad Moen. Eventyret har så vidt begynt. Unngår han skader og gjør en like god treningsjobb, så blir han europamester på maraton og setter ny norsk rekord på 10.000 meter. Han blir ekstremt spennende å følge i årene som kommer, sier Post.

– Folk verdsetter prestasjonen

Moens maratonrekord har inspirerte mange.

Nå forsøker stadig flere å løpe like fort på tredemølla. Det betyr en gjennomsnittsfart på 20,2 km/t i 42 kilometer, eller 2,58 minutter per kilometer. Ikke mange klarer det.

– Det er jo litt gøy at folk forsøker seg på rekordfarten min. Det viser at folk verdsetter prestasjonen min, og hedrer meg på tredemølla, sier han til NRK.

Forkjølet

Overgangen fra 20 grader pluss i sydligere strøk til minusgrader i Trondheim, har ført til en liten forkjølelse for maratonløperen som bor og trener i høyden i store deler av året.

– Det er egentlig sjelden jeg blir forkjølet, men det er vel temperaturskiftet som gjør det. 7. januar reiser jeg til Kenya igjen for å trene. Men det blir også nyttårsløp i Nord-Italia og terrengløp i Milano, sier han.