Dette er Norges dyreste spillere gjennom tidene

Etter det ble kjent at Alexander Sørloth går til Crystal Palace for en rekordhøy overgangssum, har verken klubbene eller agenten ville kommet med eksakte tall.

Ifølge danske medier var Sørloths overgangssum så stor at 22-åringen vil bli den dyreste norske fotballspilleren gjennom tidende. De skriver at Midtjylland skal ha klart å presse prisen helt opp til 18 millioner euro (172 millioner kroner).

Etter det NRK erfarer skal derimot klubbene ha blitt enige om en overgang på en totalramme under 160 millioner kroner, og Adresseavisen oppgir 140 millioner kroner som det totale beløpet.

Det vil likevel plassere unggutten høyt på listen over tidenes dyreste overganger for en norsk spiller, som for øyeblikket trones av Tore André Flo.

Største salget i dansk historie

FC Midtjylland skriver derimot i en pressemelding at salget er det største i den danske Superligaens historie.

– Crystal Palace var villige til å gi et utrolig stort beløp for å få Alexander til klubben, og vi kunne ikke avvise et beløp i denne størrelsesordenen. Som klubb må vi vise lederskap og ansvar i en slik situasjon, og salget gir et økonomisk grunnlag og stabilitet for videreutvikling av FC Midtjylland, sier administrerende direktør, Claus Steinlein.

Om disse tallene stemmer, vil Sørloth vippe Tore André Flo av tronen som den dyreste norske fotballspilleren noensinne. Tore-André Flo ble solgt fra Chelsea til skotske Rangers for 161 millioner kroner i 2000.

Dette er de ti største overgangene for norske spillere Ekspandér faktaboks 1. Tore André Flo - fra Chelsea til Rangers - 161 millioner kroner

2. Alexander Sørloth - fra FC Midtjylland til Crystal Palace - 140 millioner

3. Tore André Flo - fra Rangers til Sunderland - 78 millioner kroner

4. John Carew - fra Rosenborg til Valencia - 75 millioner kroner

5. John Carew - fra Besiktas til Lyon - 72 millioner kroner

6. Henning Berg - fra Blackburn til Manchester United - 70 millioner kroner

7. John Arne Riise , Monaco til Liverpool - 55 millioner kroner

8. Øyvind Leonhardsen, MK Dons/Wimbledon til Liverpool - 44 millioner kroner

9. Vegard Heggem, Rosenborg til Liverpool - 44 millioner kroner

10. Sigurd Rushfeldt, Rosenborg til Racing - 30 millioner kroner



Markedsendring

Professor i sportsøkonomi ved NTNU, Harry Arne Solberg mener en langsiktig endring i markedet og etterspørselen for TV-rettigheter, kan forklare Sørloths rekordovergang.

– Det ligger vanvittig mye penger i engelsk fotball i dag, hvor markedet styres av TV-rettigheter og medieavtaler. Engelsk fotball er suverene når det gjelder inntekter fra TV-rettigheter, forteller Solberg.

Blar opp for norsk spiss

Professor i sportsøkonomi, Harry Arne Solberg mener markedsutviklingen preger de store overgangssummene som florerer i engelsk fotball.

Det forklares med den massive internasjonale interessen for engelsk fotball, hvor medieselskapene går i krigen for rettighetene.

– Selskapene kniver jo om å få sende kampene. De enorme TV-inntektene fordeles på alle klubbene i Premier League, som gjør at klubber som Crystal Palace kan bruke 100 millioner kroner på en norsk spiss.

– Carew ville toppet skalaen

Professor tror John Carew hadde vært verd vesentlig mye mer i dag.

Utviklingen i overgangsmarkedet de siste årene har resultert i enorme overgangssummer. Om Flo og Carew hadde vært på markedet i dag, tror professoren de ville blitt solgt for en vesentlig høyere prislapp enn for 15 år siden.

– Carew ville toppet skalaen uten tvil. Jeg tror han kunne være verd tre ganger mer i dagens marked, sier Solberg.