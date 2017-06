Dette blir verdens største sjakkbrett – og brikkene skal være i levende live

– Dette blir verdens største sjakkbrett! Vi har fått tilbakemelding fra Guinness – greier vi å verifisere at vi gjennomfører et sjakkparti her, så kommer vi i boka, smiler Hallgeir Grøntvedt på Ørland kultursenter.

Søndag skal det spilles et parti sjakk verden aldri har sett maken til på et jorde på Brekstad i Ørland. Hver rute (64 totalt) er 10x10 meter store, og brikkene er levende mennesker og dyr(!)

Ordførere skal løpe diagonalt

I frontlinjene stiller 16 ordentlige bønder, åtte bønder i Norgesfor-dresser på den ene siden av brettet, og åtte i Felleskjøpet-dresser på den andre. Partiet skal ha utgangspunkt rundt reformasjonen i Norge. Svart side ledes av Fru Inger som dronning og kong Christan III som konge. Erkebiskop Olav Engelbrektsson (konge) leder troppene på hvit side.

Fire Fosen-ordførere stiller som løpere, og svarte og hvite ponnier samt en dølehest blir med på sjakkfesten.

Spilles av stormestere

De levende brikkene skal kommanderes rundt på brettet av ingen ringere enn stormesterne Simen Agdestein og Niclas Huschenbeth fra Tyskland.

– De skal heises opp i lifter, slik at de får ordentlig god oversikt over brettet. Håper de ikke har høydeskrekk, smiler Grøntvedt.

Han regner med at partiet, som kan følges på storskjerm ved hjelp av dronefotografering, vil vare i rundt to timer.

– Når jeg ser på hvem som skal være med som brikker, og da spesielt de fire ordførerne som skal løpe diagonalt, tror jeg vi må droppe lynsjakk, ler Grøntvedt.

– Det blir nok et mer klassisk parti på rundt et par timer, sier han.

En helg i sjakkens tegn

Det er ikke bare under verdensrekordforsøket at det skal handle om svarte og hvite brikker på Ørland i helga.

– Dette blir en helg i sjakkens tegn. Lørdag skal vi ha Grand Prix-turnering for barn på kultursenteret, og søndag blir det simultansjakkoppvisning. Vi satser på godt vær, iallfall oppholdsvær til rekordforsøket, og at mange tar turen både innom kultursenteret og til jordet hvor forsøket skal foregå, sier Hallgeir Grøntvedt.