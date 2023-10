Dette betyr statsbudsjettet for deg som er student

– Det er ikke dette regjeringen har lovet, sier Oline Sæther, som er leder i Norsk Studentorganisasjon.

Hun viser til at statsministeren i august sa at studenter skulle bli prioritert i årets budsjett. Men dette føler Norsk studentorganisasjon (NSO) ikke har blitt realiteten.

Studiestøtten økes med 3,8 prosent. Det betyr at studenter får utbetalt 472 kroner mer i måneden.

– Vi står på stedet hvil, i beste fall. Vi vil ikke få noe bedre studiestøtte i årene som kommer basert på dette statsbudsjettet.

Det er økte priser og trang økonomi for studenter som bekymrer studentorganisasjonen.

Dette er et statsbudsjett: Ekspander/minimer faktaboks Statsbudsjettet er det regjeringen har lyst til å bruke våre felles penger på.

Det er budsjettet til Norge. Et land trenger å bruke penger på mange ulike ting, for eksempel utdanning, nye veier og eldreomsorg.

Pengene i statsbudsjettet kommer fra oss som bor i Norge gjennom skatt og toll. Men det blir også brukt flere milliarder av Oljefondet hvert år. Kilde: Regjeringen.no

– Kan i verste fall droppe ut

Den trange økonomien til studenter gå utover den psykiske helsa, mener Sæther.

– Det her vil gjøre det vanskeligere for alle studenter faktisk å være student, og det bekymrer oss veldig.

Hun mener studenter er pressa, og at statsbudsjettet som ble lagt fram fredag, ikke hjelper studentene nok.

– Vi vet at studenter som har en trang økonomi prioriterer å jobbe. Det kan føre til at folk spør seg selv om det er viktigere å jobbe enn å studere, og det kan føre til at de i verste fall dropper ut, sier Sæther.

I budsjettet står det også at frikortgrensa ikke endrer seg.

Det betyr at neste års grense vil være den samme som i år på 70.000 kroner. Men på grunn av økte priser og økt lønn, betyr dette i praksis at du raskere når grensa for å begynne å skatte.

Borch uenig

– Jeg syns at det er et bra statsbudsjett. Det er overordna trygg økonomisk styring og viktige satsinger i en usikker tid, som jeg også mener gagner unge folk.

Det sier forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch (SP).

Forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch (SP) mener at årets statsbudsjett tar vare på studentene. Foto: Morten Andersen / NRK

Hun forklarer at selv om studiestøtta øker med 3,8 prosent nå, vil dette kunne endres på i framtida.

– Vi legger egentlig en ny budsjettpraksis. Det vil bidra til at hvis vi ser at utviklinga på varer og tjenester øker, så er det åpna for at vi kan justere underveis for å møte kostnadsøkninger framover.

I tillegg har regjeringen lyst til å fokusere mer på de som bor i distriktene. Et prosjekt de vil starte er å få flere campus vekk fra de store byene, og nærmere unge i utkantene.

– Vi vet at det i dag står 500.000 utenfor arbeidsliv og utdanning. Vi må sørge for å ha utdanningstilbud som også favner de unge som kanskje ikke ønsker å flytte by for å studere, sier Borch.

Dette vil skje for studenter: