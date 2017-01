Dette beslagla tollvesenet i fjor

I løpet av 2016 gjorde tolletaten til sammen nesten 35 000 beslag, en liten økning fra året før. Det er stort sett alkohol og tobakksvarer som smugles, men også andre, litt mer bisarre, funn er gjort.

Tollerne på flyplassen i Stavanger stoppet en afrikaner med 198 pakker løshår i bagasjen. Fordi håret ikke var til personlig bruk, ble det beslaglagt. Håret skulle han selge i butikk.

Fugler fra Dubai

En rogalending ble stoppet med fem fugler i et plastbur på Stavanger lufthavn. Mannen hevdet han hadde rett til å importere fuglene som han hadde hentet i Dubai, men dette kunne han ikke bevise for Tolletaten. Tre av fuglene var døde da de ble funnet og mannen ble anmeldt for dyremishandling.

Stort antall sigaretter

Et av de største sigarettbeslagene i fjor ble gjort i Vauldalen i Sør-Trøndelag. To litauere ble stoppet med 21 540 sigaretter i bilen.

– Dette er et stort beslag, men innholdet er ikke uvanlig, sier Hilde Pettersen Ruud, avdelingsleder i tollregionen Midt-Norge.

Beslaget ble gjort da en tollpatrulje fra Vauldalen tollsted stoppet en litauisk registrert Volkswagen kassebil. I tillegg ble det funnet 90 liter brennevin og 18,5 liter øl og vin i bilen. De to litauiske statsborgerne, 43 og 35 år gamle, sa de skulle til Trondheim og jobbe.

Det har vært et gjennomsnittlig år og ingen oppsiktsvekkende beslag i Midt-Norge ifølge Pettersen Ruud.

– Antall beslag har holdt seg stabilt og beslagene som er gjort er mindre i størrelse, forteller hun.

Mer smugling av cannabis

Tolletaten beslagla 1 750 kilo cannabis i fjor. Dette er blant de største mengdene som noen gang er tatt i løpet av ett år i Norge.

– Det er fortsatt et stort narkotikapress mot den norske grensen og jeg er bekymret over at bruken av cannabis øker, sier tolldirektør Eivind Kloster-Jensen i en pressemelding.

Tolldirektør i Tolletaten, Eivind Kloster-Jensen Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Tolletaten gjør daglig 17 beslag av narkotika og farmasøytiske preparater. Til sammen ble det gjort nesten 3 900 beslag av narkotika i 2016. Det er likevel en redusering og det skyldes blant annet færre beslag av khat etter at både Nederland og Storbritannia forbød det narkotiske stoffet.

Mindre heroin og kokain

Tolletaten registrerer også nedgang i beslaglagt mengde amfetamin, heroin og kokain i 2016 sammenlignet med 2015, men det er ikke uvanlig med til dels betydelige variasjoner i beslagene fra år til år.