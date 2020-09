20 personer har sagt ja til terapi for å unngå å forgripe seg på barn

For en knapp måned siden lanserte Helsedirektoratet «Det finnes hjelp», et tilbud for voksne med seksuell interesse for barn.

Frem til i dag har 20 personer blitt innrullert i klinisk behandling, med mål om å mestre livet og ikke å forgripe seg på barn.

Men direktoratet er overbevist om at mange, mange flere bærer på en mørk hemmelighet de ikke kan snakke om.

Derfor går de hardt ut. Og det i «beste sendetid» på TV.

Det du ikke kan fortelle noen

To bekjente menn møtes på gata. De begynner å prate. Først om hverdagslige ting, om dagligvarehandel og helg. Så sier den ene, ut av det blå:

«Jeg er seksuelt tiltrukket av barn».

– Det blir en vanskelig scene. Hvordan skal man håndtere eller møte en person som sier han har seksuell interesse for barn? Det er en vanskelig situasjon, ikke hverdagslig i det hele tatt, sier Martin Sjøly.

Han er psykologspesialist og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, og fagansvarlig for det nye tilbudet.

VIL NÅ FLERE: Martin Sjøly og Helsedirektoratet håper å nå ut til alle som trenger hjelp med å takle sin seksuelle interesse for barn. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han mener filmen representerer noe du ikke kan si høyt, og husker fortsatt følelsen han satt med etter å ha sett den for første gang.

– Jeg syntes det var et ubehag ved filmen. Spesielt i øyeblikkene hvor det er stillhet.

Vil ikke si noe om hvem de 20 personene er

Det er viktig å påpeke at ikke alle som forgriper seg på barn har seksuell interesse for dem. Og at ikke alle som har seksuell interesse for barn har begått, eller kommer til å begå, seksuelle overgrep.

Helsedirektoratet vil ikke si om de 20 personene som nå er rullet inn i behandling via «Det finnes hjelp» tidligere er dømt for seksuelle overgrep eller ikke.

De vil heller ikke gå ut med alder og kjønn på dem.

Men målet med behandlingen er uansett det samme: Å forebygge at seksuelle overgrep mot barn skal skje.

FLERE STEDER I LANDET: Samtidig med åpningen her, på Gaustad sykehus i Oslo, fikk også Stavanger og Bergen hver sin behandlingsklinikk. Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge etablerer klinikker i løpet av 2021. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Behandlerne er psykologer og psykiatere som har fått opplæring til å hjelpe akkurat disse.

Behandlingstilbudet har åpnet i Oslo, Stavanger og Bergen. I 2021 kommer det klinikker i Midt-Norge og Nord-Norge.

Antar at 110.000 norske menn har seksuell interesse for barn

Det er foreløpig ingen som vet noe særlig om personer som har seksuell interesse for barn. Gruppen er ekstremt vanskelige å forske på – og å nå ut til.

– Vi vet ikke helt hvem de er, men vi vet at det kan være relativt mange av dem, sier rådgiver og spesialist i klinisk sexologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, Knut Hermstad.

Han har vært med å utvikle det nye tilbudet «Det finnes hjelp».

Selv om ingen vet for sikkert, antyder internasjonal forskning at mellom tre og 5 prosent av voksne menn har seksuell interesse for barn.

Omsatt til norske forhold, betyr det om lag 110.000 menn.

– Vi har omsorg

Det finnes ikke tilsvarende tall over kvinner med samme problematikk. Men også de eksisterer, understreker Sjøly fra Helsedirektoratet. En av reklamefilmene har en kvinne i rollen som «seksuelt interessert i barn».

TRE FILMER: Helsedirektoratet har laget tre reklamefilmer for å nå ut til så mange som mulig som trenger hjelp. I alle filmene er det brukt skuespillere.

Budskapet med kampanjen er simpelthen det positive oppi det hele, forklarer sexolog Hermstad:

– At det finnes hjelp. De befinner seg i en situasjon hvor de har et behov for hjelp. Vi må henvende oss til dem på en sånn måte at de forstår at vi faktisk vil hjelpe. Vi vil verken fortelle at de er dårlige mennesker eller at vi er sinte. Men at vi har omsorg.

«Det finnes hjelp» er et tilbud som består av

en nettside med informasjon

en chat-tjeneste åpen hverdager fra 12 til 14

klinikker for individuell behandling hos psykolog/psykiater