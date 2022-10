Det er ikke alltid lett å holde fokus. Man sitter i et møte, men plutselig er tankene et helt annet sted.

«Nå må du skjerpe deg – finne konsentrasjonen».

Men det er faktisk ikke bare enkelt. For hjernen din vil det nemlig annerledes.

I løpet av én dag «dagdrømmer» vi flere tusen ganger, men kun i svært korte øyeblikk. Det kan være snakk om sekunder.

Hvorfor? Jo, det fant norske forskere ut av da de undersøkte hvordan hjernen lagrer minner tilbake i tid.

Som strekkoder i butikken

Inne i hjernen har vi en 3 centimeter lang, pølseformet del som kalles hippocampus. Området tar imot mengder av informasjon og inntrykk, og er viktig av mange grunner. Blant annet for hukommelse og dannelsen av minner.

Men minner som ligger tilbake i tid, finner man ikke her. De kommer fra et annet sted.

Så hvordan kommer disse minnene seg fra hippocampus og videre?

Det er her dagdrømmingen kanskje kommer inn.

– Vi ser at under søvn og i en tilstand som vi kaller «stille våkenhet», er vi vanligvis mindre oppmerksomme på det som skjer rundt oss. Vi kan la vårt sinn vandre. Når vi befinner oss i denne tilstanden, sender hippocampus elektriske impulser som koder for ulike minner. Det forklarer Koen Vervaeke, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Han sammenligner det med strekkodene man finner i butikken. At én kode unikt identifiserer et produkt.

Nesten som et hvisk

Forskerne har brukt mus i den nye studien. Ved hjelp av spesielle mikroskop, har de målt aktiviteten i nerveceller i flere områder av hjernen til samme tid.

De fant blant annet at under det de kaller «stille våkenhet», sender hippocampus meldinger om tidligere minner til resten av hjernen. Men disse signalene er svært svake. Så svake at de går tapt i «støyen» av informasjon som resten av hjernen opplever.

Dette funnet ledet derfor til neste spørsmål: Hvordan kan hjernen høre denne hviskingen fra hippocampus?

Og svaret er: I sekundene før disse meldingene går ut, roer hjernen seg ned. Kanskje for å høre hva nettopp hippocampus prøver å fortelle ...

Dagdrømmer mus?

Forskernes hovedmål var å finne ut av hvordan minnene i disse hvileperiodene reaktiveres, samt overføres fra hippocampus og til resten av hjernen.

De var ikke ut etter å studere selve dagdrømminga.

– Det er umulig å vite om dyr kan dagdrømme som mennesker. Derfor studerer man ikke dagdrømming per se. Men vi vet at dyrs hjerneaktivitet er svært lik vår når de hviler, sier Koen Vervaeke til NRK.

Dessuten er dyrenes hjerneaktivitet da ofte knyttet til faktiske erfaringer fra fortiden, forklarer forskeren.

Så det er ikke et stort sprang å tro at dyr ikke sitter fast i øyeblikket, men også kan dagdrømme, samt forestille seg både fortiden og fremtiden, forteller han.

Forsker Anna Chambers, stipendiat Christoffer Nerland Berge og førsteamanuensis Koen Vervaeke har alle bidratt i den nye studien. Foto: Universitetet i Oso

En god nyhet til foreldre?

Under hvileøyeblikk, som dagdrømmer og visse faser av søvn, vil hippocampus gjentatte ganger overføre ny informasjon til andre hjernestrukturer.

Ved å gjenta dette tusenvis av ganger om dagen bidrar dette til å danne et minne.

– Dette kaller vi konsolidering. Jo mer det blir gjentatt, jo bedre blir det husket. Det er ikke noe vi har kontroll over. Det skjer spontant, sier hjerneforskeren.

Så det å ta en pause fra gjøremål vil hjelpe hjernen din med å lagre det du nettopp har lært.

– Dette er noe vi ikke setter nok pris på. I stedet, når vi ikke har noe å gjøre, som å sitte på bussen, foretrekker vi at ny teknologi stadig engasjerer hjernen vår med ny informasjon.

Dette kan være et lite råd til alle foreldre som tror de må underholde sine barn til enhver tid. Ikke gjør det!

– Vi tenker at man kanskje trenger å kjede seg, at det er bra for å danne minner, sier Koen Vervaeke.