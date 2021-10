Mener historisk kart fra vikingene er forfalsket med vilje

Vinlandskartet ble allment kjent for verden i 1965, og skal vise det som er trodd å være de aller første skildringene av Nord-Amerikas kystlinje.

Dokumentet ble ansett for å være nok et bevis på at vikinger hadde oppdaget kontinentet før Christofer Columbus kom seilende.

Men gjennom tiden har det historiske kartet gått fra å være berømt til å bli beryktet: Er det ekte vare?

Svaret er nei. Kartet er falskt, og det er til og med gjort med vilje, konkluderer amerikanske forskere.

Nye analysemetoder avslører at kartet er langt fra så gammelt som først antatt.

Blekket ble avgjørende

Forskerne ved universitetet Yale i USA, har tatt i bruk nye teknikker for å finne etterlengtede svar. De har blant annet klart å studere innholdet i blekket.

Selv om karbondateringen viser at selve pergamentet er 600 år gammelt, viser innholdet i blekket at kartet mest sannsynlig er fra nyere tid. Forskerne fant blant annet rester av anatas, som er en krystall og et mineral av titandioksid. Dette stoffet ble først produsert på 1920-tallet.

I middelalderen ble det derimot brukt jerngallusblekk til å skrive med, noe som ikke var å finne på pergamentet.

Vinlandskartet er falskt. Den nye analysen bør være spikeren i kista for denne debatten, sier kurator Raymond Clemens i en pressemelding.

Og ikke nok med at selve kartet er falskt – forskerne mener også å ha bevis for at det er gjort med viten og vilje.

Christofer Columbus Ekspandér faktaboks Italiensk handelsmann, sjømann og oppdagar frå 1400-talet.

Vart i lang tid rekna for å vere den som oppdaga Amerika i 1492.

Blir av mange heldt ansvarleg for at millionar av innfødde amerikanarar døydde, at europearane utnytta dei og for slaveriet på dei vestindiske øyene.

Får samstundes æra for at bane veg for at vestleg kultur vart utbreidd og vidareutvikla rundt omkring i verda.

Blir skulda for å ha tatt med seg syfilis tilbake til Europa.

Mener noen visste hva de gjorde

På baksiden av det historiske dokumentet finnes en inskripsjon. Denne skriften knytter selve kartet til et slags leksikon som ble skrevet i middelalderen, kalt Speculum Historiale.

Og det er her forskerne mener de finner bevis for selve forfalskningen.

De nye analysene avslører nemlig at den latinske inskripsjonen er blitt skrevet over av titanblekk.

Dette virker absolutt som et forsøk på å få folk til å tro at kartet ble opprettet samtidig med Speculum Historiale, forklarer kuratoren.

Det er et tydelig bevis på en forfalskning, og ikke en uskyldig handling, sier Clemens.

Men det er ennå uklart hvem som har forfalsket det omstridte kartet.

DETALJFOKUS: Bildet viser hvordan forskerne brukte kjemikalier for å finne svar på den latinske inskripsjonen på baksiden av kartet. Det nederste bildet viser tilstedeværelse av titan i blekket, noe som tyder på at det er av moderne opprinnelse Foto: Yale University

Mistenker en spansk bokhandler

Vinlandskartet har blitt analysert flere ganger i løpet av årene som har gått, både av danske og amerikanske forskere. Og man har også tidligere funnet tegn på at kartet er forfalsket.

Men også andre observasjoner har reist tvil. Det forklarer Bjørn Bandlien til NRK. Han er professor ved USN Handelshøyskolen.

– Problemet var blant annet at kartet den gang framstilte Grønland som en øy. Selv om vi i dag vet at dette er riktig, så finnes det knapt et eneste kart før 1600-tallet som har denne informasjonen. Da tenkte man heller at Grønland hang sammen med det nordlige Norge.

Nå mener han den nye undersøkelsen levner lite tvil om at dokumentet er en moderne forfalskning.

Den norske professoren tror heller ikke hvem som helst kunne ha stått bak den falske utgaven. Bandlien sier det blant annet finnes mistanker mot en spanjol.

– En av de mistenkte er den spanske bokhandleren Enzo Ferrajoli, han som først «oppdaget» og solgte kartet til Yale. Han hadde allerede i 1940 blitt dømt for å stjele bøker fra Zaragoza-katedralens bibliotek.