– Vi vil gjerne være best på eldreomsorg og ha en god skole. Men det nytter ikke bare å ha vyer og si det, det må handling til også, sier han til NRK.

Partiet har stått i stormen den siste tiden med bråket rundt Trond Giske, samtidig som de sliter på meningsmålingene. Nå melder Stamnestrø seg ut, og er heller ikke alene.

Siden 24. august har 619 meldt seg ut, mens 222 har meldt seg inn.

Stamnestrø har i åtte år engasjert seg i lokalpolitikken i hjemkommunen Hemne, nå Heim, i Trøndelag. Han mener partiet har endret seg.

– Man må vel være ærlig å si at man ikke kjenner seg igjen i det som vi en gang var tuftet på.

Bruker heller tid på fagforeningen

Stamnestrø innrømmer at bråket rundt årsmøtet i Trøndelag preget valget hans.

Samtidig føler han Ap har sviktet på andre områder, blant annet industri.

– Jeg er hovedtillitsvalgt på fabrikken jeg jobber. Jeg føler at det er vi som forsvarer både arbeidsmiljølov og setter rammevilkår for industrien på dagsorden.

Stamnestrø vil ikke si om han stemmer Ap ved neste valg.

– Kanskje blir jeg sofavelger. De som Arbeiderpartier sliter med å få tak i på valgdagen. Dette er ikke en agenda for å sverte partiet. Jeg lider i utgangspunktet med partiet.

Han har også delt sine meninger i avisa Sør-Trøndelag.

Giske-saken

Det at Trond Giske til slutt trakk seg fra politikken etter årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, har påvirket mange.

Roger Aune har vært medlem av kommunestyret i Hemne i to perioder for Arbeiderpartiet. To dager før årsmøtet, valgte også han å takke for seg og melde seg ut av partiet.

– Jeg mener at Giske gjorde opp for seg for to år siden, skriver Aune i en SMS til NRK.

For Oddlaug Almhjell ble samme sak utslagsgivende. Da medlemmer av AUF valgte å forlate salen under Giskes avskjedstale, kjente hun at nok var nok.

– Det var ufint, respektløst og umenneskelig. Det var følelsene jeg satt med.

Hun meldte seg ut mandag kveld, etter 25 år som medlem. Almhjell sier hun fortsatt kan stemme på partiet ved neste stortingsvalg, men vil slite mer med å stemme i Trøndelag.

– På lokalplanet sitter det nok lenger inne å gi min stemme neste lokalvalg.

STØTTET GISKE: Roger Aune meldte seg ut av Arbeiderpartiet da Giske ble vraket som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Privat

Svikter distriktene

SVIKTER DISTRIKTENE: Edvard Øfsti mener Arbeiderparti ikke kjemper distriktenes sak, og melder seg ut av partiet etter over 30 år som aktiv politiker. Foto: NRK

– Jeg hadde gjerne sett en langt sterkere sosialdemokratisk politikk.

Edvard Øfsti fra Trøndelag har vært medlem i Arbeiderpartiet i over 30 år.

For en uke siden meldte han seg ut av partiet, skrev Trønder-Avisa.

Han har ikke lenger tillit til partiledelsen og har ingen tro på politikken partiet nå fører.

– De står for en politikk som ligger helt opp til Høyre, og de trekker seg unna når det kommer store mishagsytringer fra Distrikts-Norge.

– Det gjelder politi, regionreform og kommunesammenslåinger, sier Øfsti.

Lover offensiv industripolitikk

– Medlemmene er det viktigste vi har, og det er beklagelig når folk ønsker å melde seg ut.

Det skriver Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, i en e-post til NRK.

– Vi har erfart at når det er saker eller personer det er stort engasjement rundt, så kan det føre til utmeldinger. Den siste tiden har det vært mye diskusjon rundt enkeltpersoner og interne saker, det vet vi er en årsak.

Selv om over 619 har meldt seg ut den siste tiden, er det fortsatt cirka 50.000 medlemmer av partiet.

Stenseng tar til seg tilbakemeldingene fra medlemmene. Stamnestrøs kritikk av manglende innsats i industrien, er noe hun lover partiet vil svare på.

– Om et par, tre uker legger vi frem forslag til nytt partiprogram, der en offensiv satsing på industri, er et av de bærende elementene, skriver Stenseng i e-posten.