Onsdag tester Sivilforsvaret varslingsanlegg over hele landet med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Dermed vil du i noen minutter kunne høre en høy alarm hvis du oppholder deg i en by eller et tettsted.

Alarmene brukes i akutte situasjoner hvor befolkningen må varsles. Onsdag er det bare en test.

– Vi tester anleggene for å sjekke at de virker og for at vi eventuelt skal kunne reparere det som ikke fungerer, sier Øistein Knudsen jr.

Han er sjef for Sivilforsvaret og mener testen også er en god måte å informere folk om hva alarmen brukes til og hva signalene betyr.

Øistein Knudsen jr. er sjef for det norske Sivilforsvaret. Foto: Stian Olberg / DBS

– Kan virke skremmende

Sikkerhet- og beredskapssjef i Trondheim kommune sier det er viktig å understreke at alarmen bare skal testes.

– Vi har mange innbyggere som har opplevd krig og konflikter i andre land. En flyalarm kan virke skremmende for mange av dem, sier Camilla Storseth Moe i en pressemelding.

På kommunens nettsider ligger det informasjon om testingen på flere språk.

Varsler akutt fare

Signalet du vil høre i dag sendes i tre omganger med ett minutts opphold mellom hver av dem.

Det betyr «Viktig melding – søk informasjon».

Hører du denne alarmen betyr det at det har oppstått en akutt fare. Du må søke informasjon om hva som skjer og hva du skal gjøre.

For eksempel i landets aviser, på radio, TV, myndighetenes nettsteder eller på sosiale medier.

1250 slike tyfoner er plassert rundt i landet. Omtrent halve befolkningen vil få med seg den høye lyden disse gir fra seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tre forskjellige signaler

Knudsen jr. forteller at mange kan forbinde signallyden med flyalarm.

– Formelt kaller vi det et varslingssignal. Historisk sett så har man vist til at dette er flyalarmen fra krigstid, så det er nok mange som kjenner igjen det signalet og forbinder det med flyalarm, sier han.

Knudsen jr. påpeker at varslingssignalene også kan bli brukt i fredstid. Det kan for eksempel være ved industriulykker med fare for utslipp av giftige stoffer.

Sivilforsvaret har tre meldinger de kan sende over varslingsanlegget dersom det blir nødvendig:

«Viktig melding – søk informasjon»

«Flyalarm»

«Faren er over»

Du kan høre alle lydene på Sivilforsvarets nettsider.