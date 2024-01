Derfor bør du dele flere av hemmelighetene dine

«Det var jeg som stjal de bollene».

«Jeg har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse».

«Jeg vil helst bare ligge stille og ikke gjøre noe».

Tre hemmeligheter fra tre unge studenter ved NTNU i Trondheim.

Vi har dem alle sammen. Små eller store greier som ligger godt skjult i våre egne tanker. Noen mørkere enn andre.

Hvis jeg forteller om noe slemt jeg har gjort, så er jeg redd for at de skal se på meg som bare slem. Maria (21)

Jeg må fortelle deg noe

Forestill deg at du skal fortelle en negativ hemmelighet om deg selv til noen. Skriv ned hvordan du tror de vil reagere.

Akkurat det ble flere grupper mennesker bedt om å gjøre i et eksperiment ved McCombs School of Business i Texas.

Etterpå måtte de fortelle hemmelighetene sine til fremmede, bekjente, venner, familie eller kjærester, skriver Science Daily.

Reaksjonene til de som fikk høre var mye mer positive enn forventet.

– Når vi tenker på å dele negativ informasjon om oss selv, fokuserer vi på innholdet. Mottakerne tenker på de positive egenskapene som kreves for å avsløre denne hemmeligheten, sier en av professorene bak studien, Amit Kumar.

Studien ble publisert i Journal of Personality and Social Psychology.

Jeg går rundt med andre sine hemmeligheter. Jeg tror det er godt for dem å snakke med meg om ting. Nikolai (23)

– Redde for å bli mindre likt

Hvorfor vil vi holde noe hemmelig? Jo, fordi vi tenker at folk vil like oss mindre hvis de vet, det vi vet.

– Vi er skamfulle, angrer eller er redde for å få trukket ned vår sosiale status, sier Leif Edward Ottesen Kennair, som er professor i psykologi ved NTNU.

Han sier at du og jeg overdriver hvor negativt andre folk tenker om oss.

– Og vi undervurderer hvor positivt det er å framstå som en menneskelig og raus person. En som viser at en har tillit.

Jeg føler meg veldig trygg når jeg får sagt det som skjer i hjernen. Kine (23)

– Bare det å dele hemmeligheten vil jo være en følelse av lettelse, sier professor i psykologi, Leif Edward Ottesen Kennair. Foto: Aurora Nordnes

Vi bør dele mer

Professoren synes forskninga er viktig, og at det er bra om flere av oss skjønner at folk er hyggeligere enn vi tror.

– Hvis jeg forteller deg en hemmelighet, så tenker du; han stoler på meg. Selv om det jeg sier objektivt sett kunne vært vurdert som negativt, så blir du positiv til meg.

Kennair sier at folk tåler å høre om skavankene dine mye mer enn du tror, uten at de vurderer deg som en negativ person.

– De tenker heller at du er en sånn person som deler slike ting, og at du er mer menneskelig enn de tenkte.

At jeg tisset på meg på barneskolen var veldig viktig å holde hemmelig den gang. Lars (22)

De på jobben

Så var det gjengen på arbeidsplassen da. Hvor mye skal vi egentlig dele med dem?

På jobb skal vi være profesjonelle, men Kennair mener vi har behov for å ha et nært forhold til noen kollegaer.

– Jo nærmere vi kommer et jobbvennskap, jo mer naturlig er det å snakke om private ting og utfordringer i livet.

Han tror at man av og til setter litt strenge regler for hvor mye man kan snakke om.

– Det å framstå som en ekte person for dine nærmeste kollegaer er jo en fordel i arbeidshverdagen, sier psykologiprofessoren.

Han sier for eksempel at hvis de som er sosialt engstelige, bare får mulighet til å si at de er sosialt engstelige, så er mye av redselen borte.

– Det de er redde for er jo å bli avslørt som sosialt engstelige. Så ser de jo at folk plutselig er mye mer rause, møtende, hyggelige og støttende.

Man vil jo bli likt, så jeg skjønner godt at folk holder ting hemmelig. Mari (21)

På utsiden lever han et vellykket liv – nå har han stått frem og fortalt om depresjonen

Det mørkeste

Jo mørkere hemmeligheten din er, jo mer må du forvente at responsen blir negativ. Men selv da, vil du som individ sannsynligvis overvurdere hvor negativ responsen er.

– La oss si at du innrømmer noe som du virkelig burde skamme deg over. Da kan du ikke forvente at det er en raus og positiv respons uansett, men sannsynligvis vil du bli tatt mye bedre imot enn du tror, sier Kennair.

Kanskje sitter du nå og tenker på hemmeligheten din, og at du egentlig har litt lyst til å fortelle den. Da kan du gjerne få med deg disse tre rådene.

Ikke røp alt om deg selv

I løpet av et liv så gjør du ting, som ikke alle trenger å vite.

– Det er private ting, og det hender at du «outer» andre hvis du forteller absolutt alt du har på hjertet, sier Kennair.

Han sier at det er en sosial intelligens å ikke røpe absolutt alt om seg selv.

– Det er ikke alt som passer seg å si til andre.

Ikke i kaffeselskapet

Tenk over hvem du skal fortelle hemmeligheten til.

– Jeg tenker at i løpet av en uke, så tenker du tanker som du ikke skal dele med gamle tanter i et kaffeselskap, sier professoren.

Han sier også at det er greit å vite at det finnes folk der ute som ikke vil deg bare vel.

– Det er klart at hvis du deler hemmeligheten med feil person, og det fører til mobbing og sosiale sanksjoner, så er jo det en enorm skuffelse. Men selv da er det ofte en lettelse å få slippe å bære hemmeligheter.

De ansiktsløse massene

Kennair sier at vi er blitt litt mer åpne, men at noe deles strategisk og noe fordi det er trendy.

– Man deler det som «er i vinden» å dele. Jeg er redd for at hvis vi begynner å dele til store ansiktsløse masser for å få oppmerksomhet, så tror jeg det kan slå negativt ut.