I en test mente 80 prosent av deltakerne at den store svarte ovalen i bildet ovenfor vokste.

Men her er det ingenting som beveger seg.

Ekspanderende hull

Hva ser du? Den svarte ovalen vokser Den svarte ovalen vokser ikke Vis resultat

Som du sikkert har skjønt, står bildet helt stille. Det er den diffuse kanten på ovalen som narrer oss til å tro at den er i bevegelse.

Men hvorfor er det sånn?

– Rundt oss er det meste i bevegelse. For å oppfatte nåtiden må hjernen forberede oss på bevegelse. Det er derfor pupillene utvider seg når vi nærmer oss en tunnel, som denne illusjonen ligner, forklarer Bruno Laeng.

Han er professor i kognitiv nevropsykologi ved Universitetet i Oslo.

Sammen med kolleger har han utført eksperimenter for å finne svar.

Lysere enn hvit

Illustrasjon: Akiyoshi Kitaoka

Hva ser du her? Midten av blomsten er lysere enn hvit Midten av blomsten er hvit Vis resultat

Dette er et annet av Laengs eksperimenter.

Her svarer mange at det lyse i midten av blomsten er lysere enn det hvite rundt.

Dette fant forskerne ut ved å måle deltakernes pupiller. Pupillene trekker seg sammen for at øynene skal kunne beskytte seg mot for mye lys.

Noe som egentlig er ganske smart og logisk i visse situasjoner – for eksempel når man som sjåfør blir blendet av sola.

Togskinner med sving





Er det forskjellig størrelse på togskinnene? Ja Nei Vis resultat

Togskinnene er helt like, men det ser ut som den nederste er lengst.

Her sammenligner vi den korte siden av den øverste skinnen med den lange siden av den nederste, og det lurer oss til å tro at de har forskjellig lengde.



Det er psykologen Joseph Jastrow som er kjent for denne illusjonen.

En optisk illusjon er et synsbedrag. Det gjør at vi oppfatter et bilde som noe annet enn det faktisk er. Dette utfordrer vår oppfatning av virkeligheten.

Husker du da denne ble en stor snakkis i sosiale medier? Folk var veldig uenig i hvilken farge kjolen hadde. Den gang mente noen forskere at de som har en mer aktiv hjerne, ser en hvit kjole. Den er egentlig sort og blå. Foto: Skjermdump

Snurrende danser

Hvilken vei snurrer hun? Mot høyre Mot venstre Vis resultat

Begge deler er riktig. Hvis du ser henne fra en annen vinkel vil hun kanskje skifte retning.

Det kan også hjelpe å se danseren litt skrått nedenfra, om du har problemer med å se henne snurre den andre veien.

Det er mangelen på dybde som gjør at det er vanskelig å se hvilken arm og hvilket bein som er foran og bak.

Blinkende nett med usynlige punkter

Hva ser du i dette nettet? Det blinker hele tida Det blinker ikke Vis resultat

Der linjene krysser hverandre er det hvite punkter, og de varierer mellom å blinke svart og hvitt når du ikke ser rett på dem. Når du holder blikket fast på et punkt slutter det å blinke.

Forklaringa på hvorfor vi opplever dette kan ligge i hvor på netthinna synsinntrykket treffer. Det kan også handle om hvordan vi tolker det vi ser. Men noen fullgod forklaring finnes ikke.

Klassisk illusjon

Illustrasjon: William Ely Hill

Hva ser du her? Ung jente med hatt Gammel kjerring Vis resultat

Noen ser den unge jenta, mens andre ser den gamle kjerringa.

– Sanseoppfatninger kan bli påvirket av hvordan kroppen har det. Det sier Audrey van der Meer, som er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU.

Når vi ser en optisk illusjon sender øynene signaler til hjernen, og vi oppfatter dem forskjellig. Tolkninga av inntrykk kalles persepsjon. Persepsjon bygger blant annet på kunnskap, erfaring, forventning og emosjonell tilstand.

– For eksempel kan en bakke se mindre bratt ut etter at man har spist en tursjokolade. I persepsjonsteorien foretrekker vi å si at vi er kroppen vår heller enn at vi er hjernen vår, sier van der Meer.

Shepards elefant

Illustrasjon: Roger Shepard

Hvor mange bein har elefanten? 3 4 5 Vis resultat

Elefanten har fire bein, men som du kanskje ser, så er det noe som ikke stemmer. Vi klarer ikke å skille elefanten fra bakgrunnen.

Dette bildet er mye diskutert, og blir omtalt som en av de mest kjente og klassiske optiske illusjonene.

Et tips kan være å prøve å dekke til den nederste kanten av bildet. Da skal du se toppen av en elefant med fire(!) bein.

Neckers kube

Foto: Louis Albert Necker

Hva ser du her? En kube der nedre venstre firkant er foran En kube der øvre høyre firkant er foran Vis resultat

Vi leter etter en dybde som ikke er der. Derfor kan den sees på to måter. Hvis du endrer vinkelen du ser den fra, oppdager du kanskje det motsatte.

Neckers kube ble publisert for første gang i 1832 av Louis Albert Necker.

På fotballbanen

Foto: Morten Waagø / NRK

Er det oransje skiltet flatt eller tredimensjonalt? (Svar før du sveiper videre) Flatt Tredimensjonalt Vis resultat

Dette reklameskiltet på Lerkendal kan se ut som det står oppreist i en spiss. I virkeligheten ligger det flatt. Ellers går det vel ikke an å stå på det?

De fleste av oss tror at vi ser ting som de er. Og plutselig blir vi lurt.

Kan det at vi ser ting forskjellig også overføres til andre områder i verden, som politikk, kjærlighet og religion?

Kanskje kan dette være en påminner om at det er mulig å se en sak fra flere sider ...