– I dag kom det et par representanter fra kriminalomsorgen og satte den her på min ankel. Den skal bli på i 50 dager, mens jeg betaler tilbake til samfunnet for min andel.

Slik starter Nicklas Bendtners lange innlegg på Instagram under bildet av fotlenken rundt den venstre foten hans. Han startet den 50 dager lange soningen med fotlenke i Danmark i dag.

– Jeg kunne selvfølgelig ønske at alt dette ikke hadde skjedd. Både for meg og den involverte taxisjåføren, fortsetter han.

– Kunne blitt løst bedre

Nicklas Bendtner ble i november i fjor dømt til 50 dagers fengsel for vold mot en taxisjåfør. Mannen fikk kjevebrudd. Bendtner anket dommen på stedet, men noen uker senere ble det kjent at han ombestemte seg.

– Jeg er ikke, og blir nok aldri, enig i byrettens dom, men jeg har droppet å anke fordi jeg gjerne vil være klar til sesongstart med Rosenborg. Det fortjener den varmeste og mest lojale arbeidsgiveren jeg har hatt så langt i karrieren, skriver 31-åringen.

– Det var uten tvil mange andre og bedre måter vi kunne løst uenigheten mellom oss på, men i stedet sporet det av.

Avslører bokplaner

Bendtner, som har en fortid i klubber som Juventus, Arsenal, Wolfsburg avslører samtidig at han dommen har gitt han tid til å tenke. Tankene har han lyst til å samle i, det han kaller, en ærlig og åpen bok.

– Der blir ikke fortellingen om meg drevet av spekulasjoner og sensasjon, men av min sterke hukommelse (tro det eller ei!) og en åpenhet, som ellers ikke er typisk for toppfotballen.