Departementet endrer regelverket – Peeter får gi bort gløgg gratis

På tre dager bestemte Finansdepartementet seg for å endre regelverket.

– Dette handler om å bruke sunn fornuft. Vi kan ikke ha det slik at produsenter og importører skal kaste varer fremfor å gi dem til et godt formål. Jeg håper dette betyr at flere kan unne seg litt ekstra i førjulstiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

REAGERTE RASKT: Produsenter og importører som gir bort sjokolade og brus til veldedige formål, skal slippe å betale sukkeravgift for varene.

Kjapp regelendring før jul

Forrige fredag fortalte NRK om gløggfabrikken i Steinkjer som ville gi bort 3888 flasker gløgg. Den sukkerholdige juledrikken går ut på dato nå i november, men er fullgod på smak ifølge produsent Peeter Sormul.

Derfor ville familiebedriften gi bort gløggen til Matsentralen i Trondheim. De distribuerer gratis overskuddsmat til trengende.

Men for gløgg viste situasjonen seg å være annerledes enn for all annen mat som Matsentralen mottar. Gløgg inneholder nemlig sukker. Derfor sa skattedirektoratet at gløggfabrikken måtte betale sukker-, miljø- og emballasjeavgift. Totalt 32.000 kroner.

Nytt regelverk kommer hurtig

Peeter Sormul fryktet han ikke hadde annet alternativ enn å tømme ut og destruere gløggen. Det er nemlig gratis, men det var før finansminister Siv Jensen leste artikkelen.

– Vi kommer til å få på plass et nytt regelverk hurtig. Et som gjør at dette eksemplet NRK har vist til kan gi bort til veldedige formål, uten å måtte betale avgifter, sier Jensen.

– Hvor hurtig kan en slik endring skje?

– Ja, den må jo skje nå i god tid før jul, sier finansministeren. Hun er i dialog med Stortinget om saken, slik at regelendringen passerer i løpet av kort tid.

Regelendringen vil frita matgaver til veldedighet for avgifter knyttet til sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker.

Glad gløggfabrikant

Tilbake på Steinkjer sitter en meget fornøyd gløggprodusent.

– Det er jo utrolig at det tar bare tre arbeidsdager, så klarer de å lage en forskriftsendring, sier Peeter Sormul.

Nå ser han fram til at Matsentralen i Trondheim kommer og henter de 3 888 flaskene med gløgg, slik at de som ikke har råd til å kjøpe sjøl, kan få litt gratis julestemning i form av ei flaske gløgg.