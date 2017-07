Denne ormen skal gjøre dem klare til VM

– Vi føler vi må vise folket hva vi er gode for, så vi gleder oss og er veldig spente på hvordan det blir, sier Synne Krokstad.

Hun er en av seks på det trønderske laget «Maxpuls Spartans». Første august reiser de til Madison i USA for å delta i «CrossFit Games», VM i crossfit.

– Vi er det første laget fra Norge som deltar i crossfit VM. Så det blir veldig stort, sier Krokstad.

Dette er CrossFit Ekspandér faktaboks Treningsprogram for økt styrke og kondisjon, samt en funksjonell og allsidig kropp, skapt av Greg Glassman på 1980-tallet.

Bygget opp omkring konstant varierende funksjonelle bevegelser som utføres med relativ høy intensitet.

En måte å trene på som skal hjelpe individet til å kunne takle alle fysiske forutsetninger.

Det holdes årlige «CrossFit Games». Kilde: CrossFit Norge og Wikipedia

– Ingen hadde forventet VM

I VM vil de få oppgaver både på land og i vannet. Hva øvelsene går ut på, vet de derimot ikke ennå.

Synne Krokstad forteller at de er de første norske crossfitlaget som deltar i VM. Foto: Roger Myren / NRK

– Så vi må bare forberede oss så godt vi kan og trene på alt, sier Krokstad.

Crossfit er en treningsform som består av mange ulike øvelser, innenfor kondisjon, styrke og gymnastikk. Lagkameratene på «Maxpuls Spartans» har trent sammen i to år, og trener to ganger, eller mer, per dag, med én hviledag i uka.

I fjor bestemte de seg for å satse, og deltok i EM tidligere denne sommeren. Der kom de på en fjerdeplass, og klarte dermed å kvalifisere seg til VM.

– Vi var fornøyde med å komme oss til EM i første omgang. Så når vi var der hadde vi mest fokus på å ha det artig. Vi må innrømme at det var ingen av oss som hadde forventet det, sier lagets trener, Mathias Hybertsen.

Se hvordan crossfit-laget forbereder seg til VM her. Du trenger javascript for å se video. Se hvordan crossfit-laget forbereder seg til VM her.

Bryllup kom nesten i veien for VM

At de skulle delta i VM kom som en overraskelse på de fleste, og da hadde mange av dem planlagt sommeren allerede. Blant annet skal en av deltakerne gifte seg i august.

– Jeg skal gifte meg 11. august. Jeg kommer hjem fra VM 9. august, så det går akkurat, sier Morten Almaas.

Lagkameratens ferietur gikk det derimot verre med.

– Jeg skulle egentlig på den franske rivieraen, men det måtte bare kuttes ut, sier Jørgen Skevik.

– Det var ikke akkurat planlagt at jeg skulle til VM i crossfit, men VM er en god erstatning for den franske rivieraen.

