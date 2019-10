Denne mannen kan bli RBKs hodepine

– Donyell Malen er det største spisstalentet Nederland har.

Det mener sportsjournalist i Eindhovens Dagblad, Rik Elfrink. Han følger den nederlandske klubben PSV tett, klubben som møter Rosenborg i Europaligaen torsdag.

Klubben har nå fått fram et megatalent, en ung nederlender med etternavnet Malen.

– Det er vanskelig å spå hvor langt han når. Men han er toppscorer i Nederland nå, og jeg tror han også kan lykkes internasjonalt, sier Elfrink.

Beskyldt for å være overvektig

INTERNASJONALT GJENNOMBRUDD: Donyell Malen scoret for Nederland da de møtte Tyskland tidligere i år. Foto: WOLFGANG RATTAY

Donyell Malen storspiller for PSV.

Han har scoret åtte mål på åtte kamper i Eresdivisjonen. Mot Vitesse for noen uker siden toppet alt seg da han scoret fem mål i en kamp.

– Det er vanskelig å forsvare seg mot Malen fordi han er utrolig rask de første meterne av en spurt, sier Elfrink.

Men alt har ikke vært knirkefritt for den 20 år gamle spissen. Han startet sin karriere i Ajax før han ble solgt til Arsenal. Der ble han beskyldt for å være overvektig og i dårlig form, noe han selv irriterte seg over.

Rik Elfrink er journalist i Eindhovens Dagblad.

– Det var historier som fortalte at jeg var i dårlig form da jeg kom til Arsenal. Men jeg har aldri vært tjukk, så disse historiene er bare tull, sa Malen til De Telegraaf.

Likevel ble han solgt fra klubben til PSV, og etter det har det bare gått en vei. Nå er han linket tilbake til blant annet storklubben Liverpool.

– Han er et av de største talentene i nederlandsk fotball og har allerede spilt for landslaget og scoret mot Tyskland. Det var hans nasjonale gjennombrudd, sier Elfrink.

Horneland: – Kontroll på PSV

Torsdag møter PSV med Malen i front Rosenborg i Europaligaen. Laget fra Eindhoven vant første oppgjør mot Sporting og er storfavoritter til å gå videre fra gruppen.

Rosenborg tapte det første oppgjøret mot LASK og trenger seier mot PSV. Men selv om Malen storspiller, har ikke RBK-trener Eirik Horneland fokusert altfor mye på formspilleren.

– Jeg har ikke tenkt så mye på spissene til PSV.

Likevel sier Horneland at han har forberedt seg på det som møter Rosenborg torsdag kveld.

– Vi har bra kontroll på klubben, sier Horneland.

Selv om Malen herjer for klubben, tror ikke Rik Elfrink at det blir lett match for PSV.

– Rosenborg er en respektert motstander i Nederland. Jeg tror ikke blir enkelt å vinne i Norge.

Se Donyell Malen score fem mål mot Vitesse i klippet under: