Denne bedriften har hatt fire innbrudd på ett år

– Det er irritabelt at dette skjer. Jeg tenker det er bra vi ikke når tak i dem mens de holder på.

Det sier verkstedformann i entreprenørfirmaet Søbstad AS, Knut Sørum, tydelig irritert. Det var han som oppdaget innbruddet da han kom på jobb i dag tidlig.

– De har brutt seg inn på kontorbrakka og stjålet en gammel data. I tillegg har de tatt med seg reservenøkler til bilene våre.

En av bilene, en grå Hiace, ble stjålet, men funnet kort tid etterpå.

– Vi har elektronisk sporing i bilene så den fant vi igjen med en gang, forteller Sørum.

INNBRUDD I BRAKKE: En datamaskin og en bilnøkkel ble tatt fra kontoret til verkstedformann Knut Sørum. Foto: Kjartan Ovesen

Pågrepet for to innbrudd

I løpet av natta har det vært innbrudd hos to bedrifter, en på Melhus og en på Tiller. En tredje bedrift, i Ivar Lykkes veg på Tiller, har hatt innbruddsforsøk. Alle sakene knyttes til hverandre og er nå oppklart. To personer er tatt inn til avhør.

Installerte overvåkningskamera

– Vi har hatt god hjelp av at en av bedriftene har overvåkningskamera på arbeidsplassen og gps-sporing i bilene, forteller operasjonsleder i politiet, Ebbe Kimo.

Dag Søbstad, daglig leder i Søbstad AS, investerte 200 000 kroner i overvåkningsutstyr etter at bedriften hans hadde hatt innbrudd for tredje gang på rad.

STJÅLET: En sånn bil ble stjålet fra arbeidsplassen til Søbstad AS i natt. Bilen ble funnet på en parkeringsplass på Kattem. Foto: Kjartan Ovesen

– Det er veldig irriterende når dette skjer gang på gang. Vi håper jo at vedkommende blir buret inne nå, sier han litt oppgitt.

Den ene av de to pågrepne ble fanget opp av kamera da han stjal bilen hos Søbstad AS. Samme person har deretter kjørt videre og gjort innbrudd hos Nettbuss AS på Melhus.

Tviler på varetektsfengsling

Ebbe Kimo i politiet forteller at han tviler på at de pågrepne blir varetektsfengslet.

– Det er ut av hendene våre hva som skjer nå, men de to er inne til avhør og det blir foretatt en ordentlig ransaking av stedet der de ble pågrepet.

Han sier han forstår at de ansatte er fortvilte over at dette skjer på nytt.

– Jeg skjønner at det er irriterende når dette medfører kostnader og merarbeid for bedriften, sier Kimo.

Manglende respekt

Knut Sørum hos Søbstad AS er fortvilet over at gjerningspersonene slipper unna.

– De har ikke respekt for andres eiendom. Det blir for lett for dem å gjøre det igjen når det ikke finnes noen straff bak speilet når de er ferdig.