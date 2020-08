Svensk butikk annonserer for godishandel i rød sone: «Feirer grenseåpning»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Vi feirer grenseåpningen med utrolige 50 % på hele butikken», står det i annonsen fra Super Candy på Storlien i Sverige.

Annonsen sto på trykk i lokalavisen Stjørdals-Nytt onsdag, som dekker et område i Trøndelag som grenser mot Sverige.

Per nå er fremdeles Jämtland, hvor Storlien ligger, i rød sone.

Du kan krysse landegrensen til en rød sone. Men hvis du i løpet av reisen for eksempel drar innom en butikk, et kjøpesenter eller lignende, må du i karantene.

Tidligere onsdag fortalte NRK at en mann er politianmeldt av kommuneoverlegen etter å ha handlet på Storlien.

– Jeg tror ikke annonsen burde vært skrevet noe annerledes. Vi står for teksten, sier daglig leder i Super Candy på Storlien, Ronny Juhlin.

Sikker på at nordmenn ikke kan misforstå annonsen

Juhlin mener annonsen ikke er villedende, selv om det fremdeles er karanteneplikt for nordmenn etter en handletur på Storlien.

Selv om annonsen ble trykket onsdag, mener han at nordmenn bør forstå at annonsen ikke gjelder før Jämtland en gang er en del av grønn sone.

– Det kan hende grensen åpner lørdag, eller om 14 dager. Annonsen gjelder fra når den åpner, sier Juhlin.

Dette står det imidlertid ingenting om i annonsen.

Avisen beklager

Stjørdals-Nytt har skrevet en beklagelse på nettsidene sine.

«Vi i ledelsen i Stjørdals-Nytt beklager på det sterkeste at annonsen for Super Candy, Storlien, i dagens utgave av SN kom på trykk uten en klar presisering om at grensen til Sverige fortsatt er stengt», står det i beklagelsen.

NRK understreker at grensen til Sverige ikke er stengt, men at det å krysse grensen innebærer karanteneplikt ved hjemkomst. Det finnes unntak fra karanteneplikten.

Lensmann i Værnes lensmannsdistrikt, Kjetil Ravlo, er gjort kjent med annonsen. Han sier at alle som oppsøker en butikk i Sverige må i ti dagers karantene ved hjemkomst.