– Dette er veldig gøy. Folk reiser langt for å se den, sier rådgiver hos Birdlife Norge, Andreas Winnem.

Kuhegre er en liten, helt hvit hegre, som til vanlig lever tett på storfe og andre dyr i sydlige strøk hvor den plukker insekter av kroppen til dyrene.

Den er vanlig i Spania og andre land rundt Middelhavet.

Men ikke i kalde norden.

Kuhegre er et vanlig syn på storfe i mange land. Dette bildet er fra Australia. Fuglen er også godt utbredt i USA. Foto: Chris Ison / Shutterstock/NTB

– Dette er en veldig sjelden art i Norge, sier Winnem.

Spiser mark og leter etter kyr

Første gang kuhegre, som på latin heter Bubulcus ibis, ble sett i Norge var i 1988.

Da ble den observert helt nord i Norge, i Finnmark.

Etterpå er den sett med ujevne mellomrom.

Kuhegren får litt oransje farge i fjærdrakten i hekkesesongen. Denne fuglen i Rissa hadde nok håpet å finne seg en make den kunne hekke sammen med. Foto: Arnt Stavne

– Det er gjort 23 godkjente funn i Norge siden 1988 i følge Artsdatabanken. Siden 2009 har vi sett den mer eller mindre årlig, sier Winnem.

Hvorfor kuhegren har dukket opp akkurat nå, og litt oftere det siste tiåret, er litt uklart.

– Kuhegren har nylig startet å hekke i Storbritannia. Det har den ikke gjort tidligere, så det kan se ut som at den brer seg noe utover i forekomst, sier Winnem.

– Jeg ble klar over akkurat denne kuhegren i Rissa via en app. Det er stort å se kuhegre, sier Odd Rygh. Han bor i Indre Fosen kommune og er en av mange fugleentusiaster som har interesse for sjeldne arter.

Venter på å få det beste bildet. Flere fugleentusiaster har de siste dagene tatt turen til Rissa hvor de har fått et glimt av den svært sjeldne kuhegren. Foto: Aashild Lindgaard

Kuhegren er de siste dagene sett mye sammen med måker hvor den spiser mark samtidig med at jorda blir snudd under pløying.

– Jeg tror det er litt tilfeldig at den er sett sammen med måker. Den er nok mest opptatt av marken, og ikke så mye av måkene. Den er en art som holder seg mest for seg selv, sier Winnem.

Finner trolig ikke noen partner

Kuhegre er mye mindre enn den vanlige norske gråhegren. Gråhegre er utbredt over hele landet, og er mest tallrik langs kysten.

Hegre hører til en orden som kalles pelikan- og hegrefugler.

Gråhegren er den vanlige hegren i Norge, og fins over hele landet. Den er mye større enn kuhegren. Foto: Kjartan Trana

Det kan se ut til at den lille slektingen fra Syden er i ferd med å utforske Norge litt.

– Det kan være at enkelte individer er på vei mot hekkeplasser, men er ute av kurs. Eller det kan være at instinktene sier at man skal spre seg utover for å søke nye områder, sier Winnem.

Det er heller ikke lett å si om fuglene kommer østfra via Sverige, eller rett fra syd.

– Det kan være ganske væravhengig hvor langt sjeldne fugler kan trekke og hvor de dukker opp, sier Winnem.

Han tror det skal bli litt vanskelig for denne fuglen å få hekket.

– Den kommer trolig ikke til å finne seg noen partner her oppe.

Femti mil fra eller til er lite

I 2015 ble det sett kuhegre sammen med kyr på Inderøy.

Året før ble det også sett en i Tydal i Trøndelag. Denne kuhegren fulgte fugleentusiaster godt med. Den ble funnet i Bodø 12 dager etter at den sist ble sett i Tydal.

Kuhegren har fått navnet sitt av at den liker seg veldig godt rundt storfe. Denne kuhegren fant i 2015 fram til kyr på Inderøya i Trøndelag. Foto: Odd Rygh

– Disse fuglene pleier å være ganske rastløse. For gode trekkfugler som dette er, er det ikke noe problem å fly noen mil. Femti mil trenger for eksempel ikke være så mye for dem, sier Winnem.

Tror ikke kuhegre greier å overvintre

Fuglen i Rissa er sett flere dager på rad. Samtidig er det også gjort en observasjon på Frosta, som er et stykke lenger inn i Trondheimsfjorden.

Winnem tror dette kan være samme fugl. Nettopp fordi lange strekninger går fort unna for denne arten.

Fugleentusiast Odd Rygh så kuhegre også i høst.

– Jeg så kuhegre i Rissa den 31. oktober. Etterpå er det observert en også på Ørlandet. Det er vanskelig å si om det er samme individ eller ikke, som denne vi nå ser, sier Rygh.

Kuhegre i Rissa har vært å se sammen med måker i flere dager. Både måkene og hegren leter etter mark når jorda snus under pløying. Foto: Odd Rygh

– Jeg tror ikke kuhegre er i stand til å overvintre i Norge. Men det er veldig artig at vi igjen får gleden av å se en så sjelden fugl her hos oss, sier Winnem.