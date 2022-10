Demonstrerte mot Helseplattformen

Et fakkeltog med demonstranter ved og rundt St.Olavs hospital i Trondheim krevde at den nye Helseplattformen som skal innføres i helse Midt-Norge blir lagt på is. Det nye journalsystemet eies av Trondheim kommune og helse Midt-Norge, og har inntil videre en pris på 4 milliarder kroner.