Demokratene vil teste skoleuniform i Trondheim

Demokratene avgjorde på sitt landsmøte at de ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt med skoleuniformer på skoler i Trøndelag.

Kristian Kahrs er fylkesleder i Demokratene Sør-Trøndelag. Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

– Vi ønsker å styrke respekten mellom elev og lærer, og ikke minst elevene i mellom. I tillegg så er det mange barn som blir mobbet på grunn av klespress, og dette kan være en løsning.

Dette sier Kristian Kahrs, fylkesleder for Demokratene i Sør-Trøndelag. Nå søker de etter barne- og ungdomsskoler som kunne tenke seg å ta del i testprosjektet som han håper kan tre i verk allerede til høsten.

– Dette er jo et knakende godt forslag, så jeg regner med at vi får flere henvendelser fra interesserte skoler. Vi må lære oss å krype før vi kan gå, men jeg tror det er realistisk å få i gang et prøveprosjekt allerede til høsten, sier han.

Møter motgang

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, stiller seg ikke like positiv til forslaget. Han mener at vi går bakover i tid, og ved å innføre skoleuniform vil man bare forflytte mobbeproblemet.

– De som mobber vil alltids finne ulikheter de kan mobbe, enten om det går på hårfarge eller mobiltelefoner, sier han.

Han mener likevel at uniformer kan ha et positivt formål ved at det vil dekke over sosiale forskjeller.

– Det er ikke alle som har råd til den nyeste buksa hele tiden, men samtidig så ferdes elevene utenfor skoletid også, så disse forskjellene vil komme for en dag uansett, forklarer han.

Delte meninger blant yngre

Ingrid Hybertsen Waade (t.v.) tror at skoleuniform kan lette på merkepress. Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

De fleste ungdommene NRK har vært i kontakt med stiller seg negative til forslaget. Mange ønsker å gå med sine egne klær, men likevel er det noen som stiller seg positive til forslaget.

– Jeg tror nok det kunne bidratt til mindre merkepress i skolen, så jeg hadde ikke hatt noe i mot det, sier Ingrid Hybertsen Waade.

Kostnadsspørsmål

Varaordfører Hilde Opoku tror ikke at Demokratene vil få gjennom forslaget sitt. Hun forklarer at de ikke ønsker uniformering fordi mangfold er viktig, og at klær sier mye om identiteten til barna.

– Dessuten så ser jeg ikke at det er klargjort hvordan dette skal finansieres, og vi vet fra andre land som har innført dette, at det kan by på store utfordringer dersom foreldrene må betale det selv, forklarer hun.

Varaordfører Hilde Opoku stiller seg negativt til innføring av skoleuniform. Foto: Helene Solheim / NRK

Kahrs forklarer at de ønsker å få offentlig støtte til å teste ut prosjektet, men at de ikke har satt de endelige rammene enda.

– Barn vokser, og de må ha klær uansett. I utgangspunktet er det foreldrene selv som må finansiere det, men vi håper vi kan få offentlig støtte, sier han.