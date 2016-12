De skaper juleglede for andre

– Julaften står sterkt i den norske tradisjonen, spesielt for barn. Samfunnet og media skaper store forventninger til juletiden og det er viktig at barnas forventninger blir møtt, sier Susanna Engelin Bolås.

Susanna Engelin Bolås ønsker å innfri barnas juleforventninger. Foto: Privat

Hun er frivillig i Barnas stasjon, et lavterskel-tilbud for småbarnsfamilier i vanskelige situasjoner. I deres regi arrangerer Blåkors i samarbeid med Kvilhaugen gård «MinJul».

– Hit kommer alt fra barn som opplever omsorgssvikt eller rus i hjemmet, til barn som er alene på julaften eller familier med økonomiske vansker, sier Bolås.

– Målet er at barn og unge skal få positive minner fra juleferien. Det blir enklere for barna å dra tilbake til skolen etter dette.

«MinJul» arrangeres også i Oslo og er en av flere alternative julefeiringer. Disse er tilbud til de som ikke har noen å feire jul med, er i en vanskeligstilt situasjon eller vil ha en litt annerledes jul.

Viktig å møtes en plass

– Det er mange som skal jobbe i julen og ikke får reist hjem, de kommer gjerne til meg.

Christian Andersson arrangerer «Julaften med Chrisitan» på Ila Brainnstasjon for andre år på rad. Ila Brainnstasjon er et lite lokale i Ila i Trondheim.

På Ila Brainnstasjon kan man komme uansett om man er i julestemning eller er litt lei julen. Foto: Christian Andersson

Her kommer de som trenger en liten pause fra julefeiringen, er ferdige med julemiddagen eller de som rett og slett er litt lei av jul.

– Jeg tror det er viktig at man viser hverandre kjærlighet og møtes en plass i julen. Da kan det være fint å ha en liten kafé hvor det er like koselig uansett hvor mange man er.

Føle seg velkommen

Kirkens Bymisjon arrangerer julefeiringer i rundt ti norske byer.

– Det er et stort mangfold blant de som kommer. Det er alt fra dem som ikke har noen andre alternativ til de som velger å være i dette fellesskapet, forteller daglig leder i Kirkens bymisjon, Trondheim, Dag Aakre.

Uansett bakgrunn og tro er alle invitert. På feiringene blir det juletregang, underholdning, det deles ut julegaver og serveres mat. I Trondheim arrangeres det julegjestebud i Vår Frue kirke.

– Å være alene på julaften er en tung følelse. Det blir en god jul når man deler julegleden med mange, Siv Limstrand, gateprest i Vår Frue kirke.

Siv Limstrand er gateprest i Vår Frue kirke og mener det er viktig å dele juleglede. Foto: Liv Ragnhild Holdhus Sjursen / NRK

Rundt 50 frivillige stiller opp med transport og rigging i kirken.

– Julen minner oss på at alle har kommet til verden på samme måte. Den gir oss sterkere ønsker for hverandre. Det er godt å føle seg velkommen og å kjenne på at folk blir glade for å se deg, avslutter Limstad.