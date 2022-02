Dette er de nominerte for årets «Gullbarbie»

– Vårt mål er å øke fokus på hvordan reklamebransjen vi har i dag utnytter barn og unges psykiske helse, for å selv tjene penger, sier Lea Mariero.

Hun er lederen av Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Hvert år deler de ut Gullbarbien til en reklame- eller medieaktør som får ungdom til å føle seg dårlig.

Hvem som «vinner» prisen blir bestemt gjennom avstemning fra landets barn og unge.

Nå er årets nominerte lagt frem:

OnlyFans

Det mye omdiskuterte nettstedet OnlyFans er årets første nominerte. Nettsiden lar brukere tjene penger ved å dele seksualiserte videoer.

Protein.no

Den svenske nettsiden selger proteintilskudd målrettet for jenter, men får kritikk av Press for å markedsføre materstatning og slankepiller.

Brandy Melville

Klesbutikken Brandy Melville har blitt diskutert på sosiale medier som blant annet TikTok, for å kun ha en størrelse i butikken – en størrelse som heter «one size fits all».

Onlyfans er nominert for at plattformen markedsfører og oppfordrer til salg av seksualisert innhold til barn og unge, for å tjene penger. Til tross for at OnlyFans har en aldersgrense på 18 år, bruker influencere andre plattformer med lavere aldersgrense aktivt for å få flere over på tjenesten. I tillegg tjener du mer penger jo flere du klarer å rekruttere til plattformen. Forbrukertilsynet har gitt advarsel om at promoteringen kan være i strid med markedsføringsloven, men OnlyFans har gjort lite for å hindre dette.

Protein.no er nominert for at de aktivt bruker influencere med et ungt publikum for å reklamere for blant annet slankepiller, måltidserstatninger og fettforbrennende produkter. De hevder at produktene deres kan forbrenne fett om natten og gjøre deg tynnere, brunere og sterkere. Å målrette et budskap som dette mot unge mennesker, kan føre til usunne vekt- og kostholdsendringer og spiseforstyrrelser. Produktene, i kombinasjon med en tydelig markedsføring rettet mot barn og unge, bidrar til et økende kroppspress og er i strid med markedsføringsloven.

Brandy Melville er nominert for sin 'one size fits all'-policy og deres markedsføring av et ensidig skjønnhets- og kroppsideal. Nylig kom en rapport som viser at selskapets holdninger ikke bare reflekteres i klesstørrelsen de selger. Rapporten avdekket blant annet at ansatte har tatt felles slankekurer før toppsjefer kommer til butikkene, og at det har kommet forespørsler fra sentralt hold om å fjerne mørkhudede kunder fra butikkene. Selskapet diskriminerer både kunder og ansatte, og om du ikke har «riktig» kropp og etnisitet, er du ikke velkommen.

Prisen har skapt endring

Flere kjente butikk-kjeder og bedrifter har tidligere fått tildelt prisen. Etter snart tolv år med utdeling merker Mariero at reklamebransjen har endret seg.

– Det har blitt strengere håndheving av reklamer på nett og vi setter stor pris på at det har blitt innført markering av retusjert reklamering.

Tidligere «vinnere» av prisen er blant annet Sophie Elise AS, undertøysmerket Victoria Secrets og Blogg.no.

Mariero forteller også at tidligere «vinnere» av prisen har gjort tiltak for å forbedre seg, som blant annet å endre størrelser på klærne i butikk og ha et større mangfold i markedsføringen.

Hun mener prisen er viktig for å fremme et realistisk blikk på kropp blant unge.

– Det er mange unge som ikke tenker over idealet man blir presentert i reklamer, fordi det er noe vi har vokst opp med. Vi ønsker å skape en dialog og et fokus på tematikken, sier Mariero.