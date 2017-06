De Lanlay: – Det var helt konge å være tilbake

– Det kunne ikke ha blitt så mye bedre en dette, både for laget og for egen del, sier Yann-Erik de Lanlay til NTB.

Han stråler etter å ha fått åtte minutter på banen i 3-0 seieren over Sogndal.

I august i fjor fikk de Lanlay en vridning i kneet og røk korsbåndet i kampen mot Viking. Søndag fikk han trampeklapp av publikum.

– Det var helt fantastisk, sier 25-åringen, som nå skal kjempe seg tilbake i form slik at han kan konkurrere om en plass i startoppstillingen igjen.

– Hva tror du om plassen din på laget?

– Jeg har ikke hatt å mye fokus på det. Jeg har konsentrert meg om å komme tilbake i form slik at jeg holder 90 minutter på banen. Det er det eneste jeg har tenkt på, sier han.

– Jeg følte meg i superbra form før skaden, og det kommer nok til å ta tid å komme tilbake dit. Det er mye jeg må jobbe med framover, sier de Lanlay, som legger til at han forhåpentligvis har funnet toppformen før sesongen er over.

Han forteller at noe av årsaken til at han var med mot Sogndal var for å få følelsen av å være med laget igjen.

– Og det var helt konge, sier den fornøyde midtbanespilleren.