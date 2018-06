80 beboere ved rasområdet i Leksvik har vært evakuert fra hjemmene sine siden det massive jordraset onsdag. NVE har siden raset gikk jobbet med å kartlegge om det er fare for flere ras, og om det er kvikkleire i området.

Lørdag driver de fortsatt med grunnboring, og konkluderer med at området øst for Hjelopen fortsatt er utrygt. De to husstandene som bor her får derfor ikke flytte hjem igjen med det første.

Årsaken skal være at veien til og fra disse boligene er utrygg. NVE opplyser at de fremdeles ikke er sikre på om det er kvikkleire i området.

Jordraset gikk i forbindelse med anleggsarbeid onsdag formiddag. Dronefoto: Tariq Alisubh Du trenger javascript for å se video. Jordraset gikk i forbindelse med anleggsarbeid onsdag formiddag. Dronefoto: Tariq Alisubh

Lettet over å få komme hjem

Boringene mellom sjøen og bebyggelsen ved Kroa og Kroaveien viser stabile grunnmasser uten innslag av kvikkleire. NVE fastslår at bebyggelsen her står på sikker grunn.

Richard Podmore er glad og letter over å kunne flytte hjem igjen etter tre dager utenom det vanlige.

– Lørdagskvelden skal tilbringes med fotball-VM og kanskje en pils. Jeg føler meg helt trygg på å flytte hjem, sier Podmore, og skyter inn at han bor på det han mener er verdens beste sted.

Richard, Camilla og Mia Zusanne Podmore får flytte hjem etter å ha vært evakuert i tre dager. Foto: Erland Knudsen / NRK

Jordflate tilsvarende 10 fotballbaner

Jordraset gikk i forbindelse med fylling av en molo ved Hjelopen øst for Leksvik sentrum. Det er nyoppførte fritidsboliger liket ved rasstedet.

Raset strekker seg om lag 1,3 kilometer langs strandlinjen. NVE anslår at skredet løsnet en flate på 60–70.000 kvadratmeter, noe som tilsvarer omtrent 10 fotballbaner.

Skredets volum var på 300–400.000 kubikkmeter.

NVE melder at de fremover skal fortsette undersøkelser andre steder i Leksvik hvor de vet det er kvikkleire.