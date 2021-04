Kvinne søker mann – bill.mrk.: Vaksinert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En 76 år gammel kvinne fra trondheimsområdet vil ha tilbake det sosiale livet sitt.

Derfor trådte hun ut av komfortsonen sin denne uken, og satte inn en kontaktannonse i Adresseavisen.

I annonsen søker hun vennskap og hygge med en mann mellom 75 og 79 år.

Selskap på gåturer, på reiser og ved middagsbordet er noe av det hun gjerne vil ha.

– Og er det noe jeg ikke vil ha, så er det korona, sier kvinnen, som har «vaksinert» på sjekklisten sin.

Bestemor på date

For henne er det et krav på lik linje med at mannen er snill og grei. Hun synes det er tåpelig at enkelte ikke vil vaksinere seg.

– Jeg har en stor familie, og jeg blir vettskremt av tanken på å ta med smitte til noen andre, fastslår kvinnen.

Familien er begrunnelsen også for ønsket hennes om å være anonym i denne artikkelen.

Hun vil nemlig unngå at barnebarna blir pinlig berørt over freidigheten til bestemor.

– Jeg vil jo ikke at de skal bli flaue, humrer hun.

Lei av isolasjon

Det siste året har vært preget av mye isolasjon for den ellers så sosiale 76-åringen.

– Jeg brukte å være på kulturarrangementer, konserter og småturer rundt i Norge. Men ikke nå lenger. Jeg har ikke kunnet gjøre noen verdens ting, sier hun.

Nå som hun selv er ferdigvaksinert, øyner hun håp om å gjenoppta det aktive livet igjen. Sammen med en real – og vaksinert – mann.

Matchmaker: – Jeg er imponert

– Jeg blir glad i matchmaker-hjertet mitt, sier Ane Sideri Hagen om kontaktannonsen.

Som matchmaker og datingrådgiver jobber hun med å introdusere single for hverandre, og å veilede folk i jakten på en partner.

Den siste tiden har vaksine som krav vært et tema blant Hagen og matchmaker-kollegene hennes.

– Vi tror vaksinering kommer til å bli et enda viktigere krav enn for eksempel høyere utdanning i tiden fremover. Dette med vaksinering sier veldig mye om en person, sier Hagen.

Ifølge henne handler det om mer enn smittevern og ønsket om å holde seg frisk. Det handler også om holdninger til omverdenen og hvilket ståsted en har i en viktig debatt.

Høy utdannelse, god jobb, egen bolig og spesifikke utseendekrav er de vanligste kriteriene til folk på jakt etter en partner, forklarer eksperten.

Hun må ofte jobbe med å endre folks syn på hva som er viktig.

MANGE PÅ JAKT: Ane Sideri Hagen har hatt et hektisk koronaår som matchmaker og datingrådgiver. Hun sier at flere er på jakt etter noe seriøst nå.

– Jeg jobber for at folk skal bli mer opptatt av levemåter og holdninger enn ytre faktorer, forklarer Hagen.

Kvinnen fra trondheimsområdet har et helt riktig utgangspunkt med «vaksinert» på listen over kriterier, ifølge eksperten. Hun har følgende å si om 76-åringen:

– Jeg er imponert. Kanskje har hun vært på kurs hos meg, ler Hagen.

– Eller så er hun forut sin tid. Hun har i alle fall forstått noe som mange single må ha hjelp til å forstå.

Respons også fra uvaksinerte

Etter at kontaktannonsen sto på trykk tidligere denne uken, har 76-åringen fått flere telefoner fra interesserte menn.

Både vaksinerte og uvaksinerte.

– Det er selvfølgelig kun de vaksinerte som er interessante. Jeg kan snakke med de andre på telefonen, men ikke noe annet, sier hun bestemt.