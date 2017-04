Datatilsynet bekymret for Google-avtale i Trondheim-skolene

Som en av de første storkommunene i landet, har Trondheim inngått en avtale med Google. Dermed kan elever i kommunen bruke Googles reklamefrie skytjeneste G Suite for Education (GSE). Men i avtalen har kommunen gitt selskapet tillatelse til å skanne skolearbeidet. De har også gitt forbehold om at Google må kunne gi informasjon til amerikanske myndigheter, dersom de blir bedt om det, melder Klassekampen.

– Må bare stolpe på dem

– Hvis Google vil noe, kan de gjøre det uten at noe er klar over at de gjør det. Ingen kan gå inn i Googles algoritmer. Man må bare stole på dem, sier senioringeniør Martha Eike i Datatilsynet.

Også personvern-forsker Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo reagerer på avtalen.

– Problemet er falske positiver, sier Hannemyr. Han forklarer til avisa at dersom en elev "skriver om det noble i å begå terrorhandlinger", vil amerikanske myndigheter være interessert i å fange dette opp. Eleven kan dermed risikere reaksjoner, mener han.

Trondheim kommune forsikrer på sine hjemmesider at barnas personvern er ivaretatt. Prosjektleder for IKT i trondheimsskolen Siw Olsen Fjørtoft, sier avtalen kommunen har gjort med Google skal være sikker og forhindre misbruk.