Mariell har satt sønnens dåp på vent: Ber om hjelp til å finne dåpskjolen

Det som ikke skulle skje, skjedde. Kjolen som sønnen skulle døpes i, var ingen steder å finne.

Haugen satte dåpen på vent. Nå leter hun febrilsk etter den 42 år gamle familieskatten.

– Det er jo noe helt spesielt med den, når vi vet at alle barna har døpt seg i den.

LETEAKSJON: Mariell Haugen delte desperat et innlegg i en Facebook-gruppe om den savnede dåpskjolen. Nå har den over nærmere 700 delinger. Foto: Privat

Det ene barnet som ikke får bruke den

Mormoren heklet dåpskjolen i 1979.

Mariell Haugen ble selv døpt i den, i likhet med alle hennes ni søskenbarn. Og deres barn igjen.

I februar i år, kom Haugens andre sønn til verden. Selvfølgelig skulle det nye familiemedlemmet bære mormors hjemmelagede dåpskjole i dåpen.

– Det er alltid min mormor som har tatt vare på den. Så har hun sendt den fram og tilbake til de som ville bruke den, sier 34-åringen.

Men det som bare skulle være en enkel telefonsamtale tidligere i år, ble til en hel leteaksjon.

Lar jungeltelegrafen gå

Dåpskjolen forsvant etter en dåp i Trondheim for fire år siden. Og Haugen har funnet ut hvordan den kom på avveie:

Den ble dumpet i en tilfeldig Fretex-container et sted i Trondheim.

Som en del av jakten på dåpskjolen, postet Haugen et Facebook-innlegg i en kjøpe- og selge-gruppe. I skrivende stund har innlegget nærmere 700 delinger.

SØKER HJELP: Mariell Haugen publiserte flere innlegg på Facebook. Håpet er å finne familiens dyrebare dåpskjole igjen, og kjøpe den tilbake. Foto: Skjermdump

Men Haugen, som bor i Askøy, har foreløpig ikke fått et eneste tips hun kan gå videre på.

Mange har derimot lyst til å hjelpe, sier hun.

– Jeg vet jo at det har hjulpet mange ganger før på andre ting, så jeg ville bare se om jungeltelegrafen ville gå litt.

LETT Å KJENNE IGJEN: Kjolen er veldig spesiell, mener Haugen. Derfor tror hun den som har den vil kjenne den igjen. Foto: Privat

Fretex sier mange donerer ved en feiltakelse

– Vi får henvendelser flere ganger i måneden om tapte ting, enten på telefonen eller at de kommer innom og leter.

Det sier Monica Eiknes, sjef ved Fretex Nardo i Trondheim.

Leverer du noe i en gjenbruksboks ved en feil, bør du handle raskt.

MYE GÅR TAPT: Det er mange som leter etter savnede gjenstander etter donasjon til Fretex. Det gjelder å oppdage det fort. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Bare i løpet av noen dager, blir boksene tømt og flere tonn klær kjøres til svære sorteringsanlegg.

Rundt 10 prosent av klærne fordeles mellom butikkene i landet. Resten sendes til utlandet, oftest til Øst-Europa. Ellers blir det kastet.

– Hvis du ikke legger merke til det innen ett eller to døgn, er det som å lete etter nåla i høystakken, sier Geir Arne Vals, salg- og markedssjef i Fretex Midt-Norge.

Mariell Haugen har derfor ikke håp om å finne dåpskjolen i en Fretex-butikk.

Håpet er at noen har kjøpt den, og at den henger på en kleshenger i skapet til noen. Og at denne noen tar kontakt.

Villig til å betale

Haugen mener dåpskjolen er lett å kjenne igjen. Hun kaller den «veldig spesiell».

– Det er veldig store og åpne hull i mønsteret. Og så har den veldig vide armer. Slik som slengbuksene var før i tiden, forklarer hun.

Hvis Haugen er så heldig at hun finner dåpskjolen igjen, vil hun kjøpe den tilbake.

– Da håper jeg at det ikke er noen som tenker at nå skal de bli millionærer, for så mye har jeg ikke, sier hun og ler.

– Men den har veldig mye verdi for oss da, så jeg ville ha kjøpt den uansett.