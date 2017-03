Danskene vil til Trondheim for å se Bendtner

Tove Moe Dyrhaug har god grunn til å smile. Kjøpet av Nicklas Bendtner har vekket interessen for Rosenborg i Danmark. Foto: Morten Antonsen

– Det er reiseselskap som også setter opp fotballturer til England, så det er kult. Nå vil de til Lerkendal for å se på sine danske stjerner som Mike Jensen og Nicklas Bendtner, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

I starten av mars ble det klart at den danske spissen hadde signert for Rosenborg. Bendtner har tidligere spilt for store klubben som Arsenal og Juventus.

Dyrhaug merker at interessen for Bendtner og Rosenborg er stor.

– Vi solgte over 300 sesongkort på to dager etter kjøpet av Bendtner, sier Dyrhaug.

Rosenborg også på dansk tv

Om ikke alle dansker kommer seg til Trondheim, er det også kjent at Eliteserien skal vises på dansk tv denne sesongen. Det er Discovery Network Danmark som skal vise Rosenborgs kamper.

– Man vet ikke om Bendtners klubbskifte til Rosenborg er en ny tur ut på en ustødig planke. Selv på 80 prosent av sitt maksnivå vil han kunne stråle i den norske ligaen. Vi ser frem til å vise Eurosports seere om oppholdet i Rosenborg blir et vendepunkt i Bendtners karriere, skriver Anders Bay, Discovery Networks Danmarks sportsdirektør, i en pressemelding ifølge danske BT.

Nicklas Bendtner hadde sin første trening på norsk jord onsdag. Foto: NRK

Bra sesongkortsalg

Rosenborg har solgt 9500 sesongkort så langt i år, noe som er tilnærmet likt salget på samme tidspunkt i fjor.

Til slutt endte sesongkortsalget i fjor på 10.169, noe som Dyrhaug mener det er mulig å slå i år.

– Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fall at vi kommer på det samme, sier hun.

Fenomenet Bendtner

Sportssjef Morten Crone Sejersbøl i Berlingske Tidende skriver i en e-post til NRK at han synes historien om dansker som skal på fotballtur til Trondheim for å se Bendtner, er morsom.

Men selv har han ikke hørt om at noen av hans landsfrender har planer om å dra nordover.

– Nei, jeg har ikke hørt om noen som skal til Trondheim og se ham, skriver Sejersbøl.

– Interessen for Nicklas Bendtner er stor, men den har endret karakter. Tidligere var han vårt store håp, og vi interesserte oss for om han var fri for skader og klar til å spille på landslaget. I dag er han kanskje mer interessant som fenomen, fortsetter han.

Sportssjefen skriver videre at reaksjonene var delte da det ble kjent at Bendtner skal fortsette karrieren i Rosenborg.

– Det ble mottatt med en blanding av vantro, latterliggjørelse og håp om at en ny storhet var skutt i gang.

– Hans karriere avhenger i høy grad av om han får suksess i Rosenborg. Scorer han mange mål, kan han gjenoppleve sin karriere på høyt plan. Scorer han ingen mål og kommer i problemer, er hans eneste mulighet sekundaligaer eller kanskje Kina eller USA, skriver Morten Crone Sejersbøl.