Da militæret slo ned opprør på Levanger

Marcus Thrane (1817-1890) var leder for arbeiderforeningene som kjempet for større politisk deltakelse for de som ikke hadde stemmerett, og for sosiale og rettslige reformer. Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848.

Arbeiderforeningene var den første organiserte politiske massebevegelsen i Norge. Det var særlig husmenn og småbrukere som sluttet seg til bevegelsen.

Thrane ble i 1854 dømt til 4 års tukthus for sin agitasjon. I 1863 utvandret han til Amerika der han levde som foredragsholder og skribent.

Thranitterbevegelsens krav: