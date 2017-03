Det var mandag formiddag at 59-åringen kom over et brukket tre som hadde falt over veien på E6 på Skatval i Nord-Trøndelag.

Treet var til hinder for trafikk i begge kjøreretninger. Men det varte ikke lenge: Einar Armann hadde nemlig en motorsag i bilen sin, og det tok ikke mange minuttene før han hadde fått fjernet mesteparten av treet, slik at både biler, lastebiler og busser kunne passere.

Kjører alltid rundt med motorsag i bilen

– Ja, jeg måtte ut med motorsaga i dag, ler Sletvold når NRK slår på tråden.

– Jeg hadde vært en tur i Stjørdal. Da jeg kom tilbake, så jeg at et tre hadde falt over veien. Det må ha skjedd bare minutter før jeg kom. Jeg stanset, gikk ut og hentet saga og fjernet treet bit for bit, forteller Sletvold.

– Er det vanlig for deg å ha med motorsag når du er på kjøretur?

– Hehe, ja. Jeg jobber en del i skogen. Har egen vedskog. Pleier alltid å ha saga med meg, sier han.

Etter fem minutter var mesteparten av treet fjernet.

– Jeg fikk hjelp av en lastebil, jeg stod på liften på bilen slik at jeg kunne komme skikkelig til over autovernet. Så kontaktet jeg Mesta. De skulle komme med fire mann og rydde siste rest, sier Sletvold.

Fornøyde forbipasserende

59-åringen forteller at han også tidligere har trådd til når han har møtt på trær som har vært til hinder for trafikken.

– Men det er første gang jeg opplever at det skjer på E6. En må jo ta i et tak hvis man har mulighet til det! Det hadde blitt lange køer hvis jeg ikke hadde vært der med saga, sier han.

Mens han var ute og svingte motorsaga, var det flere store biler og busser som passerte.

– De tok opp fingeren, så de var tydeligvis fornøyde.

– Ikke langfingeren, vel?

– Nei, nei! Tommeltotten, ja, humrer Sletvold.

God stemning på bussen

Andrea Hegdahl Tiltnes satt på en buss på vei til Levanger da hun fikk øye på en mann med motorsag på E6.

– Han blinket seg til siden. Så gikk han ut og hentet saga. Han var ganske besluttsom, ler hun.

– Det var en artig situasjon og det ble god stemning i bussen. Vi kjørte sakte forbi mens han drev og kappa opp treet, sier Tiltnes, som også filmet seansen. Du ser videoen øverst i artikkelen.

Veivesenet: – Prisverdig

Prosjektleder Hågen Ven for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Nord-Trøndelag synes det var godt gjort av Sletvold å rydde opp.

– Hvis treet lå sånn til at det var til fare for trafikken, er det prisverdig at noen tar saga i egne hender og rydder opp.

– Men hvis et tre for eksempel ligger på siden av veien og ikke til fare for trafikken, ønsker vi ikke at privatpersoner skal ta seg av det. Da må man varsle veitrafikksentralen, sier Ven.