Statskog-ansatte i Namsos måtte på do for å høre D.D.E. på Nitimen i NRK onsdag formiddag. Foto: Berit Flo/Statskog

Gutta i D.D.E. skal synge og spille i NRK Trøndelags bursdagssending fra Rock City Namsos, som starter klokka 1300.

Flere gjester kommer innom for å mimre om de 25 årene som har gått – og hva som skjer videre med de populære trønderrockerne.

På dagen i dag er det 25 år siden det lokale bandet After Dark gikk over til å bli D.D.E. under en konsert på et utested i Namsos. I løpet av disse årene har bandet solgt 1,5 millioner plater, og spilt rundt 2500 konserter over hele Norge.

Friskmeldt

Låtskriver Frode Viken er i gang med å produsere ny D.D.E.-musikk. Foto: NRK

Men nå er det fem år siden den siste plata kom («Energi»), og det skyldes i hovedsak at låtskriver Frode Viken har slitt med sykdom. Nå er han friskmeldt, og lover nye låter i løpet av året.

– Nå jobber jeg med ideutvikling, og ferdigstiller tekst og melodi. Så kommer resten av bandet inn, og da starter en ny prosess.

– Kommer det nye hitlåter fra D.D.E.?

– Ja, det er jo det som er jobben min, fastslår Viken.

I 2012 spilte D.D.E. denne jubileumskonserten da de rundet 20 år. Du trenger javascript for å se video. I 2012 spilte D.D.E. denne jubileumskonserten da de rundet 20 år.

Selve jubileet skal markeres med en stor konsert i Oslo Spektrum 14. oktober. Dette er tredje gang Namsos-bandet satser på å fylle hovedstadens store konsertarena.

12 millioner

Selv uten ny musikk omsetter D.D.E. for 12 millioner kroner i 2017, og skal spille 50–60 konserter. Eivind Berre er bandets forretningsmann, og ser lyst på framtida.

– Vi har en sunn økonomi og går med overskudd. Vi lever godt av det alle vi seks i bandet, og i tillegg har vi fire i crewet vårt som vi er hovedkunden til, sier Berre.

Vokalist og frontfigur Bjarne Brøndbo ser mange år fram i tid.

– Vi har laget mye musikk som betyr mye for folk, og mange av sangene vil de høre om og om igjen i forskjellige settinger. Derfor tenker jeg i alle fall ti år fram i tid. Vi jo privilegerte som får lov til å spille 50–60 konserter i året, og leve av dette, sier Brøndbo.

Vokalist Bjarne Brøndbo i front for D.D.E. under en av bandets mange konserter. Foto: Vidar Furnes / NRK

18. januar 1992

Nesten alle sammen har spilt i lag i over 30 år. Først som After Dark, og fra 18. januar 1992 som D.D.E. Den første plata (Rai Rai) ble sluppet i 1993.

Det store gjennombruddet på nasjonalt plan kom i 1996 med «Det går likar no». Den solgte de 270.000 eksemplarer av, og er det fjerde mest solgte norske albumet gjennom tidene.

– Bare det stod D.D.E. på plakaten kom det folk i 1996. Det spilte ingen rolle om det var klokka ni om morran eller ni om kvelden. Det var fullt over alt, minnes Brøndbo.

Populariteten skyldtes selvfølgelig mye reising land og strand rundt på mange konserter, men også tv-reklame.

– Kommersiell tv var nytt på 1990-tallet, og jeg husker folk stoppet meg på gata i Namsos og fortalte at de hadde sett oss i reklame på tv. Det var skikkelig stort, sier Bjarne Brøndbo.

Konflikter

Gjennom 25 år har det i perioder vært konflikter innad i gruppa. Spesielt mellom låtskriver Frode Viken og frontfigur, Bjarne Brøndbo.

– Det har vært noen episoder ja, der vi begge har sagt vi ville slutte i bandet. Du vet, vi må prestere på topp hver gang vi spiller. Det holder ikke bare å møte opp, og det kan være krevende, innrømmer Brøndbo.

Brøndbo er D.D.E.s største kjendis, og er med i mange offentlige sammenhenger. Spørsmålet er hva han ville ha vært uten bandet og de fem kollegene fra Namsos.

– Da hadde jeg vel fortsatt skrudd på startmotorer hjemme på Skage. Nei, jeg vet ikke. Vi har ofte diskutert dette i gruppa. Hva hadde jeg vært uten sangene til Frode, og hva hadde sangene hans vært uten vokalisten? Vi behøver ikke være enig eller uenig, for det finnes ikke noen fasit, mener Bjarne Brøndbo.

D.D.E. i aksjon på Union Scene i Drammen. Foto: Marthe Amanda Vannebo / Pressefoto