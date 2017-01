Coop Steinkjer og Coop Midt-Norge slår seg sammen

Både styret i Coop Steinkjer SA og Coop Midt-Norge SA har vedtatt å slå seg sammen. Saken skal til endelig behandling under årsmøtene til i to samvirkelagene i februar.

– Dette gjør vi for å styrke konkurransekraften til Coop i Midt-Norge, sier Skei.

Fusjonen er planlagt å skje i løpet av juni i år.

– Vi blir til sammen 180.000 medlemmer når vi slår oss sammen med Steinkjer, forteller Skei.

Planlegger flere butikker

Torbjørn Skei, direktør i Coop Midt-Norge, forteller at de allerede er i samtaler med andre samvirkelag med tanke på fusjonering. Foto: NRK

Ifølge Skei trenger ikke kundene å frykte at noen av butikkene vil bli lagt ned.

– Vi jakter heller på mulige nyetableringer. Vi jobber med flere alternativer i det som er dagens Midt-Norge og i Steinkjer. Vi har ingen planer om å legge ned en eneste butikk. Et fusjonert selskap bør ha sterkere økonomisk grunnlag for å sikre videre drift av butikkene hver for seg, sier Skei.

Skei mener at dersom Coop skal vokse og styrke sin posisjon, må de også vokse i antall butikker.

– Det blir bortimot 6 milliarder i omsetning når vi fusjonerer med Steinkjer, forteller Skei.

Flere fusjoner i vente

I august i fjor vedtok Coop Midt-Norge å fusjonere med Coop Rørvik SA. Det ser heller ikke ut som om fusjonen med Coop Steinkjer blir den siste.

– Vi er allerede i gang med samtaler med flere samvirkelag, forteller Skei.

Hvilke samvirkelag det er snakk om vil han ikke si på dette tidspunktet.

– Det er fortsatt godt over 40 samvirkelag i det vi kaller Midt-Norge, sier Skei.