Politiet fikk mandag morgen tips om en container som var i drift i Orkdalsfjorden og brannvesenet sendte ut båt for å undersøke.

– Containeren står på bunnen ca. 30 meter fra land ved Munksprangberget langs Orkdalsfjorden. De har sikra den med tau både fra land og fra båt forteller Stein Henrik Tuff som er vaktleder på 110-sentralen i Midt-Norge.

Trolig blåst på sjøen

– Er den til hinder for skipstrafikken?

– Den ligger på 20–30 meter på dypet, så den skal ikke være til hinder for noe, de har fått sikra den, så håpet er å få den taua inn ganske raskt, sier Tuff.

– Vet dere hvor den kommer fra?

– Nei det er jo ei havn litt lenger inn, så de har en formening om at vinden har vært så sterk i løpet av natta at den faktisk har blåst på sjøen. Det er det som er teorien her.

Ifølge NRKs reporter på stedet så er containeren tom og om det stemmer at den har blåst på sjøen så har den trolig drevet flere kilometer før den sank langs Orkdalsfjorden.

En kranbil skal nå løfte bort den fem tonn tunge containeren.