Christophers fantastiske bordtennis-blokkering går verden rundt

– Det var uten tvil flaks. Det er «once in a lifetime» og jeg klarer umulig å gjøre det igjen, sier Christopher Chen til NRK.

– Det er jeg 99 prosent sikker på, smiler 15-åringen fra Trondheim.

Blokken Chen gjorde i helgas andredivisjonskamp mot Ronny Solvoll fra Rana Bordtennisklubb, er i ferd med å gjøre ham aldri så lite berømt.

– Hørte vill jubel

På stillingen 10–4 til Chen i første sett havnet unggutten nede på gulvet. Solvoll sto klar til å prikke inn et poeng, men på mirakuløst vis fikk Chen blokkert ballen.

– Jeg tenkte egentlig ingen ting. Jeg lå under bordet, og tenkte at ballen var tapt. Så gjorde jeg bare noe jeg synes var morsomt. Utrolig nok traff han racketen min, forteller en lattermild Chen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg hørte vill jubel og masse applaudering, og da skjønte jeg at den traff. Det var sinnssykt, rett og slett.

Han synes det hele var temmelig uvirkelig.

– Jeg så opp. Jeg så at dommeren klappet, og at han som slo ballen gikk mot meg.

– Har tatt helt av

NRK møter Chen på trening hos Trondheim Bordtennisklubb på Lade, i den samme hallen hvor han klarte blokken. At en slik ekstraordinær hendelse fenger folks oppmerksomhet på nett, er det ingen tvil om.

– Vi la ut videoen klokken 21.30 i går kveld. Siden har det tatt helt av, forteller Jørn Wilhelmsen i Trondheim Bordtennisklubb.

Videoen er delt av Facebook-siden til Bleacher Report, og har over 400.000 visninger fra det som er et av verdens mest populære sportsnettsteder. I tillegg kommer over 140.000 visninger fra Table Tennis Daily – så langt.

Det hører med til historien at Chen faktisk tapte poenget etter blokken, fordi motstanderen traff kanten av bordet på Chens side (dette er ikke mulig å se på videoen). Likevel vant Chen settet, og kampen komfortabelt 3-0 i sett.

Miljø i vekst

Rolf Erik Paulsen, styreleder i Trondheim Bordtennisklubb, gleder seg over utviklingen i klubben.

Paulsen har selv vært med siden 1980-tallet og tidligere i år flyttet klubben endelig inn i ny hall:

– Vi har hatt en voldsom vekst, en utrolig aktivitetsøkning. Det har vært helt fantastisk for oss og for bordtennismiljøet i Trondheim.