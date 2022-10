Elizabeth Joli Rahel Varkøy fekk ein ny sjanse i «Norges tøffeste», då Hangi Ulv Amundsen valde å trekke seg. Men søndag kveld hamna 25-åringen igjen i botnen av resultatlista.

Dermed måtte ho konkurrere i endå ein triell, denne gongen mot Bente og Joachim. Der tapte til slutt Oslo-jenta.

– Det har vore gøy og spennande. Det er sjølvsagt kjedeleg å ryke. Spesielt sidan eg føler at eg ikkje fekk vist ein brøkdel av det eg kan. Eg er kanskje ikkje den sterkaste eller raskaste, men det mentale er min største styrke. På det området følte eg ikkje at eg hadde blitt testa endå, seier ho.

Fann roa på ein ny måte

Elizabeth er født i Sør-Afrika, men kom til Noreg som toåring. Ho flytta til Oslo som 16-åring og sidan har livet vore prega av hektiske dagar med studiar og jobb. Dei siste åra har ho jobba som bartender, treningsinstruktør og utdanna seg til å bli politi.

For 25-åringen blei deltakinga på «Norges tøffeste» meir enn berre ein konkurranse. Tre veker på ein avsidesliggande plattform, utan mobil og klokke, og med mykje tid til å tenke, gav Elizabeth ro på ein heilt ny måte.

For Elizabeth blei deltakinga i «Norges tøffeste» ein viktig lærdom. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Dette var første gong på veldig mange år at eg har hatt så mykje tid til å fokusere berre på meg sjølv. Eg kunne gløyme alt av stress og kvardagen, og ha fokus på det som skjedde der og då.

For sjølv om konkurransane var fysisk tøffe, følte Elizabeth at ho kunne slappe av mentalt. Det at ho ofte enda opp nedst på resultatlista gjorde at ho lærte å jobbe med seg sjølv på ein ny måte.

– Eg har alltid vore ekstremt streng med meg sjølv. Eg lærte at det hjelp ikkje å sitte å surmule over at eg presterte dårleg, eg måtte berre ta meg saman. Det fekk meg til å innsjå at det er så mykje anna i livet som er viktig. Det er mange måtar å ha det tøft på, men det er ingen av dei fysiske tinga som knekker meg, seier ho.

Vaks som person

Trass i at ho rauk ut tidlegare enn ho hadde håpt, føler Elizabeth likevel at ho har vunne noko på å delta i konkurransen.

Elizabeth følte at ho hadde meir å gi i «Norges tøffeste». Likevel er ho fornøgd med det ho fekk ut av å delta, nemleg å ha lært meir om seg sjølv. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Eg har vakse som person og følte eg lærte mykje om meg sjølv. Eg har reist mykje etter at eg kom heim frå «Norges tøffeste». Eg har vore på turar aleine og sykla langt oppover Noreg. Eg har funne ut at eg treng å kome meg vekk i ny og ne og kople av.

Det viktigaste ho tek med seg frå konkurransen er å ha trua på seg sjølv.

– Å vere tru mot eigne verdiar og kven ein har lyst å vere. Eg er sterk, modig og tøff og eg treng ikkje bekrefting frå nokon andre. Og også det å tørre og kaste seg ut i utfordringar, slik som å vere med «Norges tøffeste».

Håper ei kvinne vinn

Til no er det berre menn som har vunne dei tre andre sesongane av «Norges tøffeste».

Elizabeth håper at dette kan vere året der ei kvinne går sigrande ut av konkurransen.

– Absolutt. Eg veit at vi damene er rå, så det hadde vore deilig om ein av dei hadde vunne. Eg heier litt ekstra på Hanna og Bente, seier ho med eit smil.

Elizabeth håper ei av kvinnene kan stikke av meg sigeren i denne sesongen av «Norges tøffeste». Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK