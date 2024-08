Tror champagnesalget går ned fordi det er lite å feire

Saken oppsummert: Champagne-salget har gått ned med 15,2 prosent globalt, og Norge følger denne trenden

En av sjefene i selskapet LMVH, som eier flere champagne-produsenter, mener nedgangen skyldes uro i verden

Vinjournalist Ingvild Tennfjord er uenig og mener at økonomisk usikkerhet og høyere priser på champagne er mer sannsynlige årsaker

Et klassisk tegn på en fest, eller en feiring er lyden av en champagnekork som poppes.

Den boblende drikken er gjerne synonymt med bryllup, bursdag og generell feiring.

Men etter flere gode år for champagneprodusentene ser det nå ut til at trenden har snudd. Både i verden og Norge drikker vi nå mindre champagne.

Ifølge Vinmonopolet drikker vi generelt mindre alkohol hittil i år. Salget har gått ned med fem prosent i år. Foto: Francois Mori / Francois Mori

Har vi mindre grunn til å feire?

Ifølge Reuters har champagne-salget i verden gått ned med 15,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vinmonopolet opplyser at vi fram til og med juli i år har kjøpt 14 prosent mindre champagne enn i fjor hos dem.

Kristine Sanne i Vinmonopolet sier til NRK at de tror det handler om dyrtid. At folk har litt mindre å rutte med, i tillegg til at folk har reist mer enn i fjor og kanskje har handlet mer på taxfree og på grensehandel.

De tror champagnen kan være byttet ut med to ting.

– Engelsk musserende har tatt Norge litt med storm. Salget har gått opp med 20 prosent. I tillegg øker alkoholfritt veldig, sier hun.

Salget av drikke uten alkohol hos dem har økt med 25 prosent i år.

– Og det kommer oppå en økning på 20 prosent fra i fjor.

En av sjefene i selskapet LMVH, som blant annet eier champagneneprodusentene Veuve Clicquot, Dom Pérignon og Moët, mener at nedgangen skyldes uro i verden og at dette igjen kanskje demper festlysten og champagneskålingen.

– Kanskje den nåværende globale situasjonen, være seg geopolitisk eller makroøkonomisk. Det kan gjøre at folk ikke er så glade og ikke vil åpne ei flaske champagne. Jeg er litt usikker, sier Jean-Jacques Guiony til Buisness Insider.

Vinjournalist Ingvild Tennfjord kjøper ikke den forklaringen.

– Se hva som skjedde under korona. Når alle satt innelåst i sine egne hjem gikk salget av champagne opp. Jeg er ikke sikker på at den teorien holder stikk, sier hun.

Luksusvarer ryker først

Tennfjord har derimot andre forklaringer på nedgangen.

– Generelt lever vi i mer økonomisk krevende tider. Det en ser at ryker først er ekstravagante luksusvarer. I tillegg har prisnivået på champagne gått ubehagelig mye opp. Det tror jeg mange vinelskere har merket, sier hun.

– Vi ser at folk fortsatt drikker mye musserende vin, men de velger heller billigere alternativ, fortsetter hun sprudlende.

Aftenpostens vinspaltist Ingvild Tennfjord mener det har kommet mange og tilgjengelige alternativ til Champagne Foto: Hans Petter Blom / NRK

Tennfjord forteller at det har kommet mange andre boblende muligheter.

– Enhver vinnasjon med respekt for seg selv lager minst en champagne-kopi. Frankrike har cremant. Tyskerne har sekt. Også England seiler opp som en mulig arvtaker og trussel mot champagne. Det er en verden av bobler.

– Vi ser at NoLo-trenden drives frem av unge voksne, som oftere finner alkoholfrie alternativer. Dette har ført til en fremvekst av masse nye og spennende smaker. Det finnes mye godt uten alkohol, fortsetter hun.

Ikke kjent på nedgang

På Egge gård i Lier lager de både cider og musserende vin. Daglig leder Helge Steingrim har tidligere jobbet både på Vinmonopolet og som vinimportør. Han tror også at folks økonomi og dyrtid spiller inn på champagne-salget.

Helge Steingrim høster druer på Egge gård i Lier. Foto: Vibeke Glosli

– De største champagneprodusentene har nok merket prisveksten godt. For folk er det kanskje en økonomisak.

Gårdens vinproduksjon er såpass småskala at de ikke kjenner på nedgangen. Han forteller også at cider-salget er i vekst her i Norge

– Vi har det salget vi trenger. Men merker også cider fra Norge skinner godt i verdensmarkedet. Også nordmenn har oppdaget kvaliteten på norsk cider, forteller han.

Selv om champagne-salget har gått ned sverger Aune Sand fortsatt til de franske boblene. Foto: Ann-kristin Mo / NRK

En som har et langvarig forhold til champagne er Aune Sand. Han har hatt et eget champagnekjøkken i millionklassen og har drukket sin andel av de edle dråpene. I et intervju med VG har han sagt:

– Når jeg er i Norge drikker jeg en flaske Champagne om dagen, for å holde ut.

På spørsmål fra NRK om han fortsatt sverger til champagne svarer han på SMS:

Aune Sand: Ja ❤️