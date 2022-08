Casper Tengstedt til Rosenborg

Rosenborg Ballklub melder på sine sider at Casper Tengstedt har skrevet kontrakt ut 2026-sesongen.

Dansken er hentet fra Superligaklubben Horsens, der han ble toppscorer da laget rykket opp til øverste nivå i dansk fotball i vår.

– Det ble Rosenborg fordi det er en stor klubb. Jeg synes det er et godt skritt i min karriere å komme opp hit for å spille for det beste, om ikke et av de beste lagene, i Norge. Det gjorde at det var et enkelt valg å velge Rosenborg, sier Tengstedt til RBK.no.

Han er klar for spill allerede førstkommende lørdag mot HamKam på Lerkendal.