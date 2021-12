Bystyret i Trondheim åpner for bruk av koronapass

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det betyr at vi kan bruke koronapass hvis det er nødvendig. Det er ikke noe vedtak om vi skal ta det i bruk nå. Eventuelt skal det brukes i gjenåpningen av samfunnet, og for å unngå permitteringer, sier byrådsrepresentant Erling Moe fra Venstre til NRK.

Det er formannskapet som vil vedta hvordan koronapasset skal brukes.

– Jeg syns det er et godt vedtak, fordi jeg syns at vi som kommune bør ha de virkemidlene til rådighet for å kunne holde samfunnet i gang, sier Moe.

Uvaksinerte kan få pass

Han understreker at vedtaket ikke skal være diskriminerende mot uvaksinerte. Man kan få koronapass som uvaksinert, dersom man gjennomfører en test.

Kommunedirektør Morten Wolden anbefalte imidlertid ikke å innføre muligheten til å bruke koronapass nå. Det var et tilleggsforslag på to punkter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF som ble vedtatt. Det melder Adresseavisen.

Norge avventer

En rekke europeiske land, deriblant Sverige, har tatt i bruk koronapass for å holde samfunnet åpent. Norske myndigheter er avventende.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkhold (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sa onsdag til NTB at selv om mye tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, er det nå mer usikkert hvor stor effekt den har på smittespredning. Særlig med omikron.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har den siste tiden anbefalt å avvente bruk av koronapass.

Helsedirektoratet var tidligere positive til å ta i bruk dette.