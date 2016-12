Bystyret har vedtatt at storbyhallen skal ligge på Nidarø

– En park på Nidarø vil koste 880 millioner

– Byen, idretten, og publkum trenger storhallen. Og vi kan ikke løpe fra vår forpliktelse til å arrangere EM i håndball. De som tar til orde for å ha en park, som blant annet en kommentator i Adresseavisen, vet de at det vil koste 880 millioner? Dette i følge beregninger som rådmanne har gjort. En norsk kommune kan ikke sløse slik med pengene, sier Geirmund Lykke (KrF).

– Jeg var positiv på et tidligere tidspunkt, da var Nidarø det eneste alternativet. Men det har vært en ensidig fokus på Nidarø, og derfor har vi kommet dit vi er i dag. Vi i Pensjonistpartiet ønsker å få utredet de andre alternativene. Vi ønsker ikke en større utbygging av Nidarø, sier Morten Kokaas (PP).

– Planen for storhall på Nidarø er en dårlig løsning, totalt sett for idretten. Dessverre har store deler av idretten vært taus, sier Olav Noteng (H).

Rådmannen tar ordet

Kl. 21:03: – Jeg føler et behov for å svare på kritikken til utredningen. Den har ikke vært optimal, men jeg har forholdt seg til oppdraget som jeg har fått, sier rådmann Morten Wolden.

– Av og til så kanskje man overvurderer slike store arrangement. Hvem husker ulike verdensmesterskap i ulike idretter? Det pågår EM i Sverige akkurat nå. Det er glissent på tribunene. Ja, EM i håndball blir bra, men vi skal dele arrangemenetet med andre land, sier, Erling Moe (Venstre).

– Motstanderne av Nidarøhallen nedvurderer betydningen av håndball-EM i 2020. Trondheim har forpliktet seg til å ha ferdig en hall før dette arrangementet, sier Terje Jentoft Roel (Ap).

Vil hjelpe barn og unge i idrettet

– Vi trenger flere haller. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet vil bygge flere håndballbaner. Vi ønsker å hjelpe barn og unge og breddeidretten. Idrettsrådet i Trondheim, med flere, ønsker ny storhall på Nidarø, sier Julie Hole (Ap).

– Det vil bli nesten en milliard dyrere å gå for et annet alternativ enn Nidarø. Hvem skal dekke inn dette? Trondheim spektrum er det eneste realistiske alternativet. Vi har lyttet til idretten og næringsliv, som ønsker et nytt anlegg, sier Bernt Brovold (Sp).

Kl. 20:41: – Vi mener at Sluppen er et godt alternativ, men det er synd og feil at dette alternativet ikke blir vurdert av rådmannen som realistisk når det gjelder finansiering, sier Trond Åm (V).

300 mennesker kan bli permittert

– Arbeiderpartiets gruppe mener at vi kun har ett reellt alternativ for en ny storbyhall: Nidarø. Den nye hallen skal bygges på parkeringsplasser, det vil ikke bli mindre grøntarealer enn i dag. Selvsagt er det utfordringer, men dette skal vi ta tak. Det står 300 mennesker som står i fare for å bli permittert, hvis vi utsetter denne saken. Er vi villige til å ta dette ansvaret, sier Ferhat Güven (Ap).

– Kommunen har på bakgrunn av et enstemmig vedtak allerede inngått avtaler med ulike entrenører. Et av suksesskriteriene av dagens hall på Nidarø er nærheten til byen. Dessuten så mangler alle andre storhall-alternativ enn Nidarø finansiering. Som saken fremstår nå, så er spørsmålet om det bør bygges ny storbyhall eller ikke. Selvsagt skal vi gjøre det mener vi i Fremskrittspartiet, sier Elin Marie Andreassen (Frp).

Kl. 20:20: – Dette er ikke god byutvikling. Når vi bygger en storbyhall, så skal den være noe som det er en bred enighet om. Vi må innse at det var en tabbe av bystyret å avslutte utredningen i 2014 om plasseringen av den nye storbyhallen, sier Michael Momyr (H).

– Innbyggerne er ikke blitt hørt

– Prosjektet med Nidarøhallen har bare est ut i kostnader. Jo mer vi får vite av informasjon, jo mer blir jeg sikker på Nidarøhallen er feil. Innbyggerne har ikke blitt hørt i denne saken, sier Ottar Michelsen (SV).

– Vi er ikke prinsipielt mot en storhall på Nidarø, men vi trenger mer informasjon. Og, hva er det vi egentlig trenger? Rødt er ikke sikker på at vi trenger en så stor hall, sier Ragna Vorkinnslien (R).

– Etter at Høyre har tatt opp de problematiske sidene ved utbygging på Nidarø, så oppfatter vi en maktarroganse fra de som vil gå for Nidarø. Byen fortjener et bystyre som legger prestisje til side, og lytter på fornuft, sier Ingrid Skjøtskift (H).

Kl. 20:08: Votering: Utsettelsesforslaget fra MDG falt 31 stemmer mot 36 stemmer.

– Vi mener at det for dårlig grunnlag til å bestemme seg for Nidarø på nåværende tidspunkt, sier Ola Lund Renolen i (MDG), som fremmer et utsettelsesforslag.

Kl. 20:00: Behandlingen av saken har startet i bystyremøtet.