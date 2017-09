– Hadde dei som visste om problemet tatt hensyn til det, ville det vore klokt å legge stranda ein annan stad, seier kommuneoverlegen i Steinkjer, Sunniva Rognerud, til Trønder-Avisa.

Kommuneoverlegen kravde for kort tid sidan stranda heilt stengt, fordi det er påvist så store konsentrasjonar av kloakk i elva at det er helsefarleg.

Avlaupsnettet tek ikkje unna kloakken

Eit sprengt avlaupsnett i delar av Steinkjer sentrum og manglande kapasitet i reinsing av bykloakken, gjer at ureinsa kloakk alt for ofte går rett ut i elva.

Jamnlege kloakkutslepp i dei periodane avlaupsnettet ikkje tek unna, har vore kjent i kommunens tekniske etat.

Elvemusling døydde

I 2014 var Fylkesmannen på åstandbefaring i elva, og oppdaga da at ein stor del av den freda elvamuslingen som elva har vore kjent for, hadde døydd. Etter det lova kommunen å lage ein plan for å få orden på kloakkutsleppa året etter.

I mellomtida var den kjente Bystranda etablert. Sidan er den marknadsført som den nye attraksjonen sommarstid i Steinkjer, like inntil E-6.

Stranda fekk stor omtale og etableringa vart sterkt rosa.

Den no pensjonerte bygartnaren i Steinkjer Finn Rossing, fekk etablert Bystranda for å skape liv og glede i sentrum. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Det blir no tatt stadige prøver av elvevatnet, for å kunne slå fast når elva igjen er såpass rein, at stranda kan opnast att. Kanskje kan det skje allereie denne månaden.

Men det viktigaste er kva som vil skje framfor sommaren 2018.

Lovar å rydde opp

Ordføraren i Steinkjer Bjørn Arild Gram, som måtte sjå stortingsplassen for Senterpartiet gleppe såvidt, må i gang med ei opprydding i det som luktar som ei dårleg sak omdømmemessig for Steinkjer. Han lovar strakstiltak:

– Det aller meste av problemet skal vi ha eliminert i forkant av neste års badesesong. Vi er i gang med omfattande utbetringar, seier han til lokalavisa.