Gruppeleder i Frp, Elin Marie Andreassen er skuffa over at de andre partiene i Trondheim onsdag ikke gikk inn for utbygging av Overvik. Foto: Morten Ellefsen/Sør-Trøndelag FrP

– Når Miljøpartiet så tydelig har sagt at de stiller ultimatum og Arbeiderpartiet snur, så er det ganske tydelig hva som har skjedd, synes jeg. Det sier gruppeleder i Frp, Elin Marie Andreassen.

Utsatt igjen

Det var i begynnelsen av september at utbygginga av det store området på Overvik i Trondheim skulle bestemmes. Da hadde rådmannen, etter krav fra Arbeiderpartiet, jobba på spreng for å få ferdig utredninga om planene.

Men i løpet av sommeren trua Miljøpartiet de Grønne (MDG) med å gå ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet dersom utbygginga av Overvik ble vedtatt uten at en overordna trafikkløsning var på plass.

Saken ble 5. september utsatt, men Ap nekte for at årsaken var kravet fra MDG. Da forklarte partiet at det var kommet noen ny naboinnspill som måtte ses på.

Onsdag skulle bygningsrådet behandle saken på nytt, men alle partiene, utenom Frp, gikk inn for å utsette saken nok en gang i påvente av en byutredning.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Geir Waage, avviser at partiet har gitt etter for press i denne saken

– Tvert imot! Vi har hatt respekt for at mange ønsker å vente på den såkalte byutredninga som kommer i desember. Overvik er et stort område som kommer til å ta 10–20 år å utvikle. Om vi behandler områdeplanen i oktober eller i januar 2018, vil ha minimal påvirkning for fremdrifta, sier Waage.

200 boliger

Selv om mesteparten av utbyggingsplanene i dag ble utsatt, gav likevel bygningsrådet i dag ja til å starte detaljplanleggingen av 261 boliger på Overvik.

– Det er cirka ti prosent av alle boligene som skal bygges på området. Det tar mange år å bygge ut et område som Overvik og derfor har det liten betydning for framdrifta med å sikre nok boliger i Trondheim at områdereguleringa ikke behandles før årsskiftet, sier Waage.