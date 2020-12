Rogaland:

Vil bygge nytt fylkes hus til 675 millioner kroner.

Saken ble vedtatt i fylkestinget 20.oktober i år. Rogaland er et av fylkene som ikke ble slått sammen, men har fått nye oppgaver fra 1. januar. Fylket måtte leie ekstra lokaler for 250 ansatte på grunn av nye oppgaver og ansvar for Sams vegadministrasjon. Dagens fylkets hus holder til på en bygningsmasse som er opptil 120 år og er tung og kostbar å drive.

– En økonomisk analyse viser at det er mest kostnadseffektivt å rive den delen av bygget som har dårligst kvalitet og erstatte denne med et større bygg med morderne løsninger. Det er mest kostbart å fortsette som i dag. Da vil vi få plass til alle i ett bygg og spare leiekostnader for ekstra lokaler, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Vestland fylke:

Vedtak ble gjort i fylkestinget 12. juni 2019. Det gamle fylkets hus ble revet i oktober i år og bygging pågår. Det nye fylkeshuset vil være et energieffektivt og arealeffektivt bygg.

– Det lå omfattende utredelser til grunn for vedtaket og prosessen gikk over flere år. Kostnaden er estimert til 910 millioner kroner, sier fylkesdirektør Ingrid Holm Svendsen. Det var fylkestinget i tidligere Hordaland fylkeskommune som gjorde vedtak om å bygge nytt fylkes hus i Bergen.

Trøndelag:

Politikerne avgjør på fylkestinget 16. og 17. desember om det skal bygges nytt fylkets hus i Steinkjer for 260 millioner kroner. Fylkespolitikerne har bedt om flere utredninger før de sier ja eller nei til nytt fylkeshus i Trondheim til 530 millioner.

Vestfold og Telemark

Etter fylkessammenslåingen er det kjøpt nytt bygg i Skien sentrum. Prislapp: 290 millioner kroner. Ombygging og nye møbler koster 40 millioner.

– Vi etablerer et regionalt møtesenter hvor også politiske møter kan gjennomføres. Vi tilpasser arealene til vår bruk og oppgraderer tekniske anlegg, sier seksjonsleder Truls Moen i Vestfold og Telemark fylke.

Innlandet:

Fylkes hus på Hamar er fra 1970-tallet, og det blir det en større ombygging og rehabilitering. Dette vil koste vel 350 millioner kroner.

– Kostnadene ville påløpt uavhengig av regionreformen, sier fylkesrådmann i Innlandet, Trond Ole Bamrud.

Det vil bli gjort mindre oppussing av lokalene på Lillehammer. Dette vil koste om lag 25 millioner kroner.

– Når vi er ferdige vil vi bruke vesentlig færre kvadratmeter enn før til administrasjon og vil få mer effektiv bruk av lokalene, sier Bamrud. Han sier at noe av begrunnelsen for å ikke sette opp nye bygg er klimahensyn.

Viken:

Det er en del av sammenslåingsavtalen at det skal opprettes et nytt bygg i det sammenslåtte fylket. Det er ikke fattet byggevedtak i fylkestinget.

– Vi har i dag tre administrasjonssteder, og det vil være både kostnadsbesparende og arealeffektiviserende å flytte til et mer effektivt bygg. Det vil ikke fattes vedtak om en utbygging før etter Stortingsvalget og en endelig avklaring om Viken fylke, sier fylkesdirektør Kristian Thowsen i Viken.

Agder:

– Vi er i prosess for snart å gå ut i markedet for å enten leie nye lokaler i Kristiansand sentrum og med mulighet for fremtidig kjøp, sier fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft.

Hun kan ikke si noe om kostnaden, men det vil erstatte dagens leide lokaler i Kristiansand.

Her er det ingen planer:

Det planlegges ikke investeringer i fylkeshus i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo.

Kilde: NRK har fått opplysningene fra fylkene selv.

Fylkene har fått mere ansvar etter regionreformen. Blant annet har fylkeskommunene overtatt den delen av Sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvegene.