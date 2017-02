Bygger høyttalere til 1 mill. på kjøkkenbenken

Geir Fredriksen er gründer av Audio Insight. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hjemme hos Geir Fredriksen på Utøy i Inderøya kommune bygges det musikalsk kvalitet. Kjøkkenskuffene inneholder ikke kniver og gafler, men diverse utstyr som trengs for å bygge høyttalere.

– Det spiller jo ingen rolle om man gjør det i et laboratorium eller om man gjør det hjemme. Så lenge man har det utstyret som trengs, så kommer man langt, forklarer han.

Million-høyttalere

Han bygde sin første høyttaler i 7. klasse, og på 80-tallet hadde han sitt første produkt på markedet. I de senere år har han jobbet i samarbeid med ulike firmaer, men nå står han på egne ben med merkevaren «Audio Insight».

Delene er nøye utvalgt for å skape det unike. Her bruker han sølvtråd internt i filtrene. Foto: Eivind Aasbakken / NRK

– Det er mitt produkt fra bunnen av. Jeg har designet dem, bygget dem, gjort målinger og lydjusteringer, forteller han.

Den billigste høyttaleren han lager koster 99.000, mens den dyreste ligger tett oppunder millionen. Årsaken til de stive prisene er materialene han bruker.

– Det er summen av de små detaljene som gir sluttresultatet. Jeg bruker blant annet sølvtråd internt i filteret, og kabelvalget i en sånn sak er viktig. Jeg har alltid sagt at en god grunnoppskrift er det som skal til for å lage en god høyttaler. Bruker man samme oppskrift som alle andre, begår man også de samme feilene, forklarer han.

Som ei god flaske vin

Selv om prisklassen er såpass høy, betyr ikke det at høyttalerne selges utelukkende til de med ekstra tykke lommebøker.

– Du serverer ikke en god flaske årgangsvin til noen som ikke er vinkjennere, på samme måte som at vi ikke prøver å selge de dyreste høyttalerne til folk som ikke er opptatt av lyd, forklarer han.

Han forklarer at han har like mange «vanlige folk» som kunder, da noen verdsetter god lyd og musikk mer enn båt, ny bil eller hytte. Robert Wiborg Jensen er en av de, og da han skulle til innkjøp av nytt anlegg punget han ut med 800.000 kroner.

– Det er ikke noe annet jeg heller ville brukt de pengene på. Jeg synes det er veldig godt å kunne gå ned i kjellerstua på kveldene og høre på god musikk, sier han.

Trangt marked

En liten del av høyttaleranlegget til den nette sum av 800.000 kr. Foto: Eivind Aasbakken / NRK

Steinar Grøttan er kundeveileder i Expert, og han forklarer at det er et særdeles begrenset marked.

– Det finnes et marked på lik linje som at det finnes et marked for de dyreste bilene, men det er veldig begrenset. Det er MP3-generasjonen som vokser opp nå, så vi opplever at folk er mindre opptatt av god lyd nå enn før. Men det står jo noen millionanlegg rundt omkring, sier Grøttan.