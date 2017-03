Kostnaden på 1,7 millioner blir dekket av Rom Eiendom, eiendomsselskapet som til nå har vært en del av NSB, men som er i ferd med å bli en del av Bane Nor.

68 plasser

Ifølge utbyggerne skal dette bli en trygg plass å parkere sykkelen for reisende, uten at en trenger være redd for sykkeltyveri.

– Her blir det plass til 68 sykler med lås. Stjørdal er jo et knutepunkt og vi opplever stor trafikkøkning på Trønderbanen. Det er mange som sykler til og fra jernbanen i dag, og vi vil gi et enda bedre tilbud som igjen vil gi enda flere syklende, sier regiondirektør Tore Arntzen i Rom Eiendom.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har også støttet prosjektet med noen hundre tusen kroner, forteller fylkesråd for samferdsel Tomas Iver Hallem.

– Bedre folkehelse

– Det vil føre til økt sykling og bedre folkehelse. Samtidig vil vi utvikle stasjonsområdene fordi Trønderbanen framover vil knytte Trøndelag enda tettere sammen, mener Hallem.

Asbjørn Andersen i Stjørdals-Blink sykkel er også glad for det nye sykkelhotellet.

– En del har jo så dyre sykler at de har kviet seg for å sette dem igjen på de vanlige sykkelplassene. Her får de jo en mye sikrere plass, sier Andersen.