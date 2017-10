Byåsen ute av cupen

Byåsen-kvinnene er ute av norgesmesterskapet i håndball etter at de gikk på 31–37-tap borte for 1. divisjonsklubben Skrim Kongsberg. Også Levanger er ute av cupen. Nordtrønderne tapte respektable 17–21 borte for Stabæk.